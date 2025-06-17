Всех цыганских баронов ЦФО оштрафовали и отпустили после задержания под Ельцом
Всех цыганских баронов из регионов Центрального федерального округа (ЦФО) отпустили после задержания в Елецком районе Липецкой области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, всего в отдел полиции были доставлены 56 человек. Правоохранители составили 37 протоколов по статье 2.1 КоАП: «Мелкое хулиганство». Каждого оштрафовали на тысячу рублей. Никто из задержанных арестован не был.
Напомним, бароны прибыли в село Ключ Жизни к некоему Бахтияру для проведения сходки. Главной целью встречи, как утверждается, был передел сфер влияния на наркорынке.
В публикации отмечается, что силовики, получив информацию о возможной массовой драке с применением оружия, приехали на место до начала разборок.
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