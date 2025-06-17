На Кузбассе женщина убила мужа топором после угроз сделать из нее шашлык

17 июня 2025, 15:02

Фото: iStock/ FOTOKITA

На Кузбассе суд приговорил россиянку к семи годам колонии общего режима за убийство супруга, который угрожал сделать из нее шашлык. Об этом сообщил Мариинский городской суд Кемеровской области в Телеграм-канале.