На Кузбассе женщина убила мужа топором после угроз сделать из нее шашлык
На Кузбассе суд приговорил россиянку к семи годам колонии общего режима за убийство супруга, который угрожал сделать из нее шашлык. Об этом сообщил Мариинский городской суд Кемеровской области в Телеграм-канале.
Адвокат предпринимал попытки оспорить решение суда в связи с отсутствием в действиях женщины состава преступления, но вышестоящая инстанция признала приговор законным.
Ночью 2 октября 2024 года мужчина зашел в комнату к супруге с топором. Со словами «Я из тебя сейчас шашлык сделаю» он замахнулся на возлюбленную. У нее получилось выхватить топор из рук мужа. В итоге женщина 14 раз ударила его острием топора по голове и дважды в область руки. Россияне были вместе 36 лет.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске правоохранители поймали 18-летнего мигранта, который сильно ранил горожанина. Правоохранители выяснили, что в одном доме на улице Генерала Варенникова случилась драка.
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