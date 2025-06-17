Россиянин спрыгнул в Литве с поезда, следующего в Калининград
Россиян спрыгнул с поезда, следующего в Калининград через Литву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сегодня утром 21-летний уроженец Башкирии Даниил М. сел в поезд Адлер – Калининград, который следовал транзитом через Литву. Проводник рассказал, что за 25 минут до прибытия на станцию Кибартай он заметил окрытую дверь поезда. После проверки сотрудников Службы охраны госграницы не досчитались одного пассажира.
В беседе с каналом отец Даниила заявил, что побег сына стал для него неожиданностью. Мужчина отметил, что парень недавно гостил у родственников в Подмосковье, в его поведении не было никаких странностей и о своих планах он никому не сообщал.
Вместе с тем, отец Дани утверждает, что сын постоянно «искал себя». Какое-то время он жил в Подмосковье у родных, затем перебрался в Уфу, а не так давно вернулся из Турции, куда тоже летал искать своё место в жизни. Со слов отца, «ему везде не нравится».
Родственники сбежавшего парня подчеркнули, что он не состоял в запрещённых организациях и не придерживался радикальных вкладов.
В настоящее время россиянина разыскивают литовские полицейские.
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