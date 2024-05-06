Над московским районом Косино заметили беспилотник

Фото: iStock/rancho_runner
Пилот легкомоторного самолёта во время пролёта над Москвой заметил беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошёл 4 мая в районе 19:30 на рейсе лайнера Piper Ra- 2799G. Пилот авиакомпании «Флайт Центр» заметил беспилотник самолётного типа во время пролёта над районом Косино на востоке Москвы. Объект находился на высоте порядка 300 метров над землёй.
Отмечается, что в тот момент не было планов по использованию воздушного пространства беспилотниками. Органы противовоздушной обороны были уведомлены о произошедшем.
Также 4 мая сообщалось, что пилоты пассажирского лайнера заметили в небе над городом Венев в Тульской области красный шар с подвесным устройством. Объект находился на расстоянии порядка 1,5 километра от самолёта.
Читайте также:
Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом
Цыгане нашли дрон ВСУ, начинённый взрывчаткой, и попытались сдать его на металлолом
Рыбак обнаружил «вражеский дрон», который оказался коптером съёмочной группы
Отмечается, что в тот момент не было планов по использованию воздушного пространства беспилотниками. Органы противовоздушной обороны были уведомлены о произошедшем.
Также 4 мая сообщалось, что пилоты пассажирского лайнера заметили в небе над городом Венев в Тульской области красный шар с подвесным устройством. Объект находился на расстоянии порядка 1,5 километра от самолёта.
Читайте также:
Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом
Цыгане нашли дрон ВСУ, начинённый взрывчаткой, и попытались сдать его на металлолом
Рыбак обнаружил «вражеский дрон», который оказался коптером съёмочной группы
Анастасия Чинкова