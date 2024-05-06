Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом

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Рядом с местом атаки ВСУ на автобус под Белгородом нашли еще один беспилотник, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, утром 6 мая дрон упал на территории свинокомплекса «Агро-Белогорье». На БПЛА нашли взрывчатку, но летательный аппарат не сдетонировал. Его забрали на экспертизу.
Аппарат в длину около метра нашли между стенами. Незадолго до этого сообщалось, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобусы, которые перевозили работников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Еще шесть местных жителей спасти не удалось.
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Аппарат в длину около метра нашли между стенами. Незадолго до этого сообщалось, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобусы, которые перевозили работников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Еще шесть местных жителей спасти не удалось.
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Алёна Самарева