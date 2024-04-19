Над российским регионом сбили три беспилотника

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Cредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе Белгородской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что атака на российскую территорию была сорвана в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.
В ночь на 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки со стороны беспилотников. Жителей города призвали быть бдительными.
Ранее Минобороны сообщило, что около 18:50 по московскому времени над Белгородской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа.
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«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – заявили в ведомстве.
В ночь на 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки со стороны беспилотников. Жителей города призвали быть бдительными.
Ранее Минобороны сообщило, что около 18:50 по московскому времени над Белгородской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа.
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Александр Климов