Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников

Фото: iStock/Diy13
Силы ПВО сбили 26 БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В настоящее время силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявил губернатор.
Он подчеркнул, что силы ПВО принимают все необходимые меры для защиты территории. О каких-либо пострадавших или повреждениях не сообщалось.
Ранее Богомаз сообщал, что попытки атаки беспилотников импульсивны. Он призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.
Читайте также:
Главред «Народной газеты» погибла при атаке ВСУ на Курскую область
Женщина погибла при атаке БПЛА машины участкового в Курской области
В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников
Александр Климов