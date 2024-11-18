Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников

Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников

Богомаз: силы ПВО сбили 26 БПЛА над Брянской областью
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Силы ПВО сбили 26 БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В настоящее время силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявил губернатор.

Он подчеркнул, что силы ПВО принимают все необходимые меры для защиты территории. О каких-либо пострадавших или повреждениях не сообщалось.



Ранее Богомаз сообщал, что попытки атаки беспилотников импульсивны. Он призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Читайте также:

Главред «Народной газеты» погибла при атаке ВСУ на Курскую область

Женщина погибла при атаке БПЛА машины участкового в Курской области

В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников
#брянская область
#александр богомаз
#губернатор
#бпла
#всу
#пво
Житель Жуковского угнал маршрутку и стал виновником ДТП
17 ноября 2024, 18:53

Фото: iStock/ Apriori1

В подмосковном Жуковском мужчина стал виновником ДТП, проинформировал телеграм-канал Mash.
Житель Жуковского накинулся на водителя маршрутки, дальше выгнал всех находившихся в салоне пассажиров и угнал транспортное средство. Потом он устроил побег сразу от нескольких машин правоохранительных органов.

Угонщик общественного транспорта вылетел на повороте на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль. По предварительной информации, водитель иномарки в результате дорожно-транспортного-происшествия отделалась лишь лёгким испугом, а у виновника происшествия «разбито лицо».

Ранее стало известно, что в Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках. Они обратили их в бегство. Двое парней заехали на парковку на мопеде, один из них молотком пытался сбить замок с колеса мотоцикла.

Читайте также:

В Москве электробус врезался в столб, три человека пострадали

Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье

Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае
#автомобиль
#водитель
#происшествия
#угон
#маршрутка
#жуковский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале пнувший с разбегу девочку подросток отправлен под домашний арест
17 ноября 2024, 17:21

Фото: istockphoto/asiandelight

Подростка, с разбегу пнувшего в живот девочку в школе в Нижних Серёгах Свердловской области, отправлен под домашний арест. Срок наказания — до 15 января 2025 года.
Ранее в СМИ и местных пабликах получило распространение видео, на котором можно увидеть, как подросток разбегается и пинает школьницу, стоящую у окна. За кадром слышен голос ещё одной учащейся, которая подстрекает хулигана. Инцидент произошёл 11 ноября.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Позже агрессивного подростка задержали и предъявили ему обвинение. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении администрации школы.

Суд избрал в отношении 14-летнего подростка меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 января 2025 года.

Читайте также:

На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение

Подросток-мигрант ударил с ноги девушку в Свердловской области — видео

В московском метро агрессивный пассажир жестоко избил женщину
#суд
#подросток
#школы
#уголовное ук
#обвинение
#видео
#хулиганство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три дня умирала на руках: мать после сложных родов дочери вызвала скорую только на третий день, подробности
17 ноября 2024, 17:15

Фото: iStock/AntonioGuillem

Страшные события произошли в Славянске-на-Кубани в конце сентября 2021 года. Там 16-летняя девочка родила дома с помощью своей мамы недоношенного ребенка. Вместе они избавились от новорожденного. После родов у подростка открылось кровотечение, но врача ее мама вызвала только на третий день. Спасать девочку к этому времени было уже поздно. Подробности ужасной трагедии в материале «Радио 1».

Обычная семья


Несколько лет назад отец с матерью погибшей девочки и с тремя ее братьями переехали из Украины в Славянск-на-Кубани. Отец вскоре покинул семью, забрав с собой двоих сыновей, девочка осталась жить с мамой и младшим братом. 39-летняя мать много работала — на полях и в других местах, поэтому дома ее почти никогда не было. После окончания девятого класса дочь поступила в местный электротехнологический техникум. На занятия юная студентка ходила уже давно беременной. Но этого никто не замечал.

«Она ходила в мешковатой одежде, никто и не думал, что она в положении. Я так вообще узнала после смерти», — рассказывает бывшая сокурсницца умершей в интервью KP.RU

Преждевременные роды


23 сентября студентка вернулась домой после занятий в колледже и почувствовала себя плохо. Вскоре выяснилось, что у неё начались преждевременные роды. Дома была мама, которая охотно помогла принять ребенка. На свет появилась недоношенная девочка месяцев шести, вот только прожила она совсем недолго. Малышку просто завернули в простыню и положили лицом вниз на одеяло. После тело задохнувшейся крохи было выброшено в выгребную яму. Ее обнаружили только во время разбирательств, которые начались лишь через три дня после происшествия.

После смерти внучки умерла и дочь


Новоиспеченная бабушка, несмотря на опыт рождения четырех детей, все же не обладала необходимыми акушерским навыками и знаниями, и не умела правильно вести роды и послеродовой период. Возникшее у дочери кровотечение она восприняла как норму. Однако кровь не останавливалась, и девочка начала страдать от лихорадки и сильных болей. Это продолжалось два дня, но с профессиональной медицинской помощью мать не спешила. И обратиться к медикам решилась только ранним утром 26-го сентября, когда обнаружила, что девочка не подает признаков жизни. Прибывшая бригада лишь констатировала ее смерть.

«Мать девочки вызвала скорую, по телефону она рассказала, что симптомы тревожные. У ее дочери кровотечение, причем не прекращается уже три дня. Врачам женщина объясняла, что все дело в обильной менструации», — писали «КП» — Кубань» со ссылкой на источник в больнице.

Правда выяснилась после вскрытия


То, что смерть подростка случилась по причине неправильного ведения родов было очевидно. Сведения о случившемся сразу были переданы в следственные органы. На допросах мать умершей студентки путалась в показаниях, долго не сознавалась в произошедшем.

Следствие выясняло степень причастности 39-летней женщины к двум смертям. Не исключалась версия о том, что та могла спровоцировать преждевременные схватки у дочери или умышленно довести до такого исхода. Дочь подозреваемой не обращалась в медицинские учреждения, не стояла на учете по беременности и тщательно скрывала беременность, что указывало на преднамеренный замысел убийства новорожденного.

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор, матери погибшей девочки. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил подсудимой 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Читайте также:

Убила маленьких внуков 25 лет назад: в полицию внезапно пришла 78-летняя женщина, считавшаяся умершей

В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей

Синьхуа: нападение с ножом на училище в КНР унесло жизни восьми человек
#суд
#приговор
#убийство
#дети
#помощь
#смерть
#роды
#следствие
#дома
#беременность
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист Смолов объявил награду за украденные часы стоимостью 8 млн рублей
17 ноября 2024, 16:14

Фото: iStock/Alexey Shatrov

Российский нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов объявил награду за информацию об украденных у него часах стоимостью 8 млн рублей. Об этом футболист написал в своих соцсетях. По его информации, аксессуар украли у него 10 ноября в Казани.
«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал он.
Изначально о краже часов стоимостью 8 миллионов рублей у Смолова писал журналист Максим Алланазаров. Он заявлял, что футболист положил их в шкафчик, ненадолго отошел, а по возвращении не обнаружил их на месте. Сотрудники стадиона провели записи с камер, но, по его словам, не нашли ничего подозрительного.

Читайте также:

К оборонному «Заводу №9» в Екатеринбурге съехались саперы ОМОНа

В Астрахани задержали серийного душителя, убившего мать и дочь в 90-х

СК проверит детали гибели премьера Мариинского театра
#часы
#журналист
#сотрудники
#telegram
#информация
#футболист
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К оборонному «Заводу №9» в Екатеринбурге съехались саперы ОМОНа
В стволах танка на оборонном «Заводе №9» в Екатеринбурге нашли снаряды
17 ноября 2024, 14:51

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitry Andreev

В Екатеринбурге накануне, 16 ноября, нашли снаряды внутри стволов танка на оборонном «Заводе №9», который входит в НПК «Уралвагонзавод». Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал URA.RU. На территорию предприятия, как утверждается, в срочном порядке прибыли саперы ОМОНа Росгвардии.
«В стволах танка Т-90 нашли обнаружили снаряды. Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли, принято решение перевезти на специальный полигон», — приводят в издании слова собеседника.
По информации источника, угрозы взрыва снарядов нет. В управлении Росгвардии по Свердловской области на данный момент не давали официальных комментариев по факту случившегося.

Читайте также:

Появилось видео атаки беспилотника ВСУ на завод в Ижевске

В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»

План «Ковер» ввели в аэропорту Казани
#завод
#полигон
#боеприпасы
#танки
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убила маленьких внуков 25 лет назад: в полицию внезапно пришла 78-летняя женщина, считавшаяся умершей
17 ноября 2024, 13:39

Фото: iStock/BrianAJackson

Дело о двойном убийстве, произошедшем 18 сентября 1999 в Иркутске, снова открыто в связи обнаружением главной подозреваемой, считавшейся умершей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Два трупа и исчезнувшая пенсионерка


Страшная трагедия произошла в Иркутской семье 25 лет назад. Молодая мама, уходя на работу, оставила своих детей: двухлетнего сына и маленькую четырехмесячную дочь с бабушкой, которая страдала психическим заболеванием. По возвращению домой мать сразу заподозрила страшное, в квартире было подозрительно тихо и пусто. Женщина начала искать своих детей и в одной из комнат обнаружила тело мертвого сына. Прибывшие на место оперативники сразу установили, что произошло убийство. Одной из версий следствия было предположение, что бабушка скрылась вместе с четырехмесячной малышкой. Но данная версия просуществовала не долго, после обыска квартиры правоохранители в груде сваленного грязного белья нашли тело девочки. Малышка, так же как и ее старший брат, была убита.

Следствие зашло в тупик


Бабушку, подозреваемую в особо жестоком убийстве своих внуков, объявили в розыск. В течение нескольких дней сотрудники уголовного отдела проверили около 50 женщин, соответствующих заданным характеристикам поиска. Но действия полиции были тщетны. Следствие начало склоняться к версии о том, что подозреваемая могла покончить с собой. В поисках тела детоубийцы также не было найдено никаких следов.

Новый виток в деле случился спустя 10 лет после совершения преступления. Дочь подозреваемой узнала свою мать среди найденных полицией тел, после чего уголовное дело было успешно закрыто. Главная подозреваемая официально считалась мертвой.

Неожиданное возвращение из числившихся мертвыми


Спустя 25 лет после страшных событий в Иркутске в отдел полиции города Симферополь с заявлением о восстановлении паспорта обратилась 77-летняя женщина. Из анкеты, поданной женщиной в паспортный стол, полицейские выяснили, что гражданка с аналогичными анкетными данными находилась в розыске за убийство своих внуков с 1999 года. В связи с новыми обстоятельствами была назначена и проведена генетическая экспертиза. Результаты экспертизы подтвердили, что заявительница и разыскиваемая женщина — это одно и то же лицо. Женщина была задержана следователями СК России и доставлена в Иркутск.

По ходатайству следственных органов суд постановил избрать в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних с особой жестокостью) вновь возобновлено, так как в таких случаях с подобными отягчающими обстоятельствами сроки давности не применяются, пожилая женщина может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме.

Читайте также:

В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей

В Уфе пенсионерка застряла головой в батарее

На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение
#суд
#убийство
#дело
#трагедия
#уголовное дело
#розыск
#женщина
#жизнь
#поиски
#мать
#следствие
#полицейские
#мама
#иркутск
#рф
#тела
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Астрахани задержали серийного душителя, убившего мать и дочь в 90-х
SHOT: в Астрахани задержан серийный убийца Сафарян
17 ноября 2024, 13:38

Фото: istockphoto.com/ru/Yingko

В Астрахани задержан серийный убийца Ваган Сафарян. На его счету минимум три доказанные жертвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, 63-летнего Вагана первый раз задержали в 2004 году. Он убил человека и его посадили на 19 лет. Во время отбывания срока Сафарян долго добивался, чтобы ему смягчили наказание.

Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил 8 поощрений за хорошее поведение. В результате чего его выпустили и отправили на принудительные работы.

На воле бывший зэк активно искал себе пассию. Писал в соцсетях, что ему нужна женщина помоложе — до 55-ти лет, жизнерадостная и весёлая.

Спустя некоторое время стало известно, что на счету Сафаряна больше жертв. Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности. В 1998 году в Астрахани он ворвался в квартиру семьи на Яблочкова и удавкой задушил мать и дочь, после чего украл все деньги.

Сейчас убийцу снова задержали и поместили под стражу.

Читайте также:

Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке беспилотника в Ижевске

В Казахстане три человека погибли при взрыве газа в бывшей мечети

Бывшего министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск
#деньги
#следователи
#розыск
#женщина
#мать
#семьи
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке беспилотника в Ижевске
Минздрав Удмуртии: пострадавший при падении БПЛА в Ижевске получил травму головы
17 ноября 2024, 10:35

Фото: istockphoto.com/ru/Jacob Wackerhausen

В Ижевске пострадавший в результате падения дрона получил травму головы. Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.
Мужчину госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения БПЛА. Персонал предприятия эвакуирован. Значительных повреждений нет, заключил он.

Читайте также:

Появилось видео атаки беспилотника ВСУ на завод в Ижевске

Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб

В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
#помощь
#падение
#завод
#видео
#взрыв
#бпла
#предприятия
#медики
#происшествия
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео атаки беспилотника ВСУ на завод в Ижевске
17 ноября 2024, 09:41

Фото: iStock/sommersby

В сети появилось видео с моментом пролета беспилотника ВСУ в сторону завода в Ижевске и момента его атаки. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах с камеры одного из домов видно, как БПЛА летит к цели, после чего небо озаряет зарево от яркой вспышки.
Ранее глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщал, что взрыв беспилотника никак не повлиял на работу систем городского хозяйства.

В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.

Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.



Читайте также:
Мэр Ижевска Чистяков: падение БПЛА не повлияло на работу городских служб

В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе

В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников
#падение
#ночь
#взрыв
#пострадавший
#бпла
#человек
#мэр
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате