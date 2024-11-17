Женщин погибла при атаке БПЛА машины участкового в Курской области

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В Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России. В результате смертельные ранения получила женщина.
Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Зайцев. В своём телеграм-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Кроме того, глава района призвал местных жителей соблюдать особую осторожность, так как FVP-дроны противника ведут целенаправленную охоту и атакуют любой движущийся транспорт.
Он попросил граждан по возможности воздержаться от поездок без крайней необходимости. Во время передвижения на личном транспорте следует соблюдать повышенные меры предосторожности в целях собственной безопасности.
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Александр Бойцов