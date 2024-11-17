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В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников

Минобороны: За ночь были уничтожены шесть украинских беспилотников
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на объекты на территории России. За прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны и огневыми средствами были уничтожены шесть беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать российские регионы.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что два БПЛА самолётного типа пытались атаковать Белгородскую область. Они были своевременно обнаружены и сбиты силами ПВО. Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили в акватории Чёрного моря четыре безэкипажных катера, следовавших в сторону Крымского полуострова.

Не умея добиться какого-либо успеха в ходе боевых действий, киевский режим продолжает активно использовать террористические методы, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, сколько стоит на Украине справка об инвалидности
Пленный Доний: справка об инвалидности на Украине стоит от $4 до $8 тысяч
17 ноября 2024, 08:37

Фото: istockphoto.com/ru/vadimguzhva

На Украине справка об инвалидности стоит минимум четыре тысячи долларов. Об этом сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний.
Пленный пояснил, что такая справка освобождает от мобилизации. По его словам, эти документы покупают в основном мужчины призывного возраста.

В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве порядка 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все, кто предъявил справку, выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать».

Сам Доний был мобилизован в мае этого года из Николаева, а в плен попал в августе в Красногоровке ДНР.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Боуз: Европейский союз уничтожает сам себя, помогая Украине
17 ноября 2024, 08:17

Фото: istockphoto.com/ru/artJazz

Евросоюз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По словам журналиста, Североатлантический альянс (НАТО) дает Киеву ложные представления по вопросу безопасности, стремясь расширить конфликт и спровоцировать РФ на более решительные действия. Боуз пояснил, что Соединенные Штаты откажутся от Украины, «как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии».

Европейскому союзу придется за всё платить, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что план избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Украине заявили о репрессиях за слова о мире с Россией
Депутат Рады Дмитрук заявил о пытках на Украине за слова о мире с Россией
17 ноября 2024, 07:58

Фото: istockphoto.com/ru/Silent_GOS

Сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в беседе с информагентством БелТА.
По словам парламентария, украинцев за слова о мире «повезут в подвал». Он пояснил, что люди не хотят участвовать в соцопросах или отвечают на вопросы так, как «будет нормально».

Невозможно иметь альтернативную точку зрения из-за «культа личности Владимира Зеленского», добавил Дмитрук. Депутат заключил, что различные планы и документы Зеленский «рисует под наркотиками», что уже осознал весь мир.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Сальдо раскрыл, что нужно для освобождения Херсона
Сальдо: операция по освобождению Херсона потребует много усилий и ресурсов
17 ноября 2024, 07:44

Владимир Сальдо (фото: kremlin.ru)

Операция по освобождению Херсона из украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, важно быть реалистами и понимать, что это — сложная задача.
«Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», — пояснил он.
Напомним, Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года благодаря проведенному на ее территории референдуму. Украина не признает легитимность этого голосования и обстреливает регион. В данный момент под контролем России находится примерно 75% области, украинские формирования контролируют правый берег Днепра, в том числе, областной центр Херсон.

Ранее Сальдо сообщал, чту город Херсон запущен и зарос сорняками, а оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, в свою очередь, передавал, что киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, из-за чего жители вынуждены спать в верхней одежде, а в городе наблюдаются случаи мародерства и грабежей.

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Зеленский заявил о проведении Украиной испытаний четырёх видов собственных ракет
17 ноября 2024, 07:10

Фото: istockphoto/bpawesome

На Украине ведутся испытания четырёх видов ракет собственного производства. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
О том, что в стране реализуется некая ракетная программа, в рамках которой проводятся испытания, он рассказал в интервью «Украинскому радио». Он также признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украине пока не удалось добиться высоких результатов.

Ещё в конце августа Зеленский говорил о завершении тестирования первой баллистической ракеты украинского производства. К какому классу дальности она относится, киевский лидер не уточнил. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк позднее сообщил, что дальность её полёта составит 600-700 километров.

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Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев
17 ноября 2024, 06:44

Фото: iStock/Diy13

Во время обучения после мобилизации пять из 35 военнослужащих ВСУ дезертировали. Об этом рассказал военнопленный Денис Дунякин в интервью РИА Новости.
По его словам, мобилизованные люди жили в палатках в лесу. Во время тренировок они нашли поблизости магазин, что помогло некоторым сбежать.

«Бывали такие моменты, что на утро встаем, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», – рассказал Дунякин.

Заключенный объяснил, что он также пытался сбежать под предлогом похода в магазин, но по пути к автобусной остановке его остановили другие солдаты, и он вернулся на свое место. Мобилизованный за это человек получил выговор.

Ранее захваченный в плен украинский дезертир Игорь Мартыненко заявил, что бойцы ВСУ, не желающие воевать, «вынуждены выполнять самую черную работу».

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#всу
#военные
#мобилизация
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Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ
17 ноября 2024, 02:53

Фото: iStock/aapsky

Младший сержант российской армии Алексей Дубов уничтожил ДВЕ боевые машины пехоты (БМП) и одну бронемашину во время артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, его заявления цитирует ТАСС.
Отмечается, что Дыбов выполнял боевые задачи в одном из ключевых районов.

«Он грамотно выбрал огневую позицию и, несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрелы, умело вычислял и метко поражал бронированную технику врага. По итогам боя противник, понеся потери, отступил», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министерство обороны также обратило внимание на заслуги сержанта Сергея Казимова. Военнослужащий заметил маневр противника и вместе со своими сослуживцами нанес поражение бойцам украинской армии,

Ранее российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий украинских войск.

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#военные
#россия
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ВСУ нанесли удары дронами по российским флагам после неудачи на поле боя
«РВ»: ВСУ атаковали дронами российские флаги в Черниговской области
17 ноября 2024, 01:32

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали российские флаги с помощью беспилотников после того, как потерпели неудачу на поле боя в Черниговской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RРВ»).
Отмечается, что российские военные взяли под контроль приграничные села Черниговской области. В них и на мосту через реку Судость солдаты водрузили российский флаг.

«От бессилия украинские боевики ударили по флагам дронами, выдав это за "победу" без всякого военного смысла», – написали военкоры.

Ранее Минобороны России сообщило, что под контролем Донецкой Народной Республики находятся одновременно два населенных пункта – Макаровка и Ленинское.

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Над Брянской областью уничтожили БПЛА
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
16 ноября 2024, 22:36

Фото: iStock/yucelyilmaz

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Глава региона добавил, что на месте уже работают сотрудники профильных служб.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша сообщал, что украинский БПЛА взорвался на окраине города Людиново. По его словам, повреждения получили несколько домов и автомобилей, но жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.

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#бпла
#сотрудники
#рф
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