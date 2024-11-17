В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников

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Киевский режим продолжает попытки террористических атак на объекты на территории России. За прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны и огневыми средствами были уничтожены шесть беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать российские регионы.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что два БПЛА самолётного типа пытались атаковать Белгородскую область. Они были своевременно обнаружены и сбиты силами ПВО. Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили в акватории Чёрного моря четыре безэкипажных катера, следовавших в сторону Крымского полуострова.
Не умея добиться какого-либо успеха в ходе боевых действий, киевский режим продолжает активно использовать террористические методы, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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Александр Бойцов