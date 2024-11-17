Главред «Народной газеты» погибла при атаке ВСУ на Курскую область

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Главред «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова погибла при атаке беспилотника ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его данным, дрон ударил по легковой машине, в которой находилась главный редактор газеты.
«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», — написал он.Глава региона добавил, что также из-за атаки БПЛА пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и полицейский участковый. С травмами их увезли в больницу.
Об атаке украинских БПЛА также писал глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. По его информации, беспилотник ударил по служебной машине полицейского, есть погибшая и раненые.
«На территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт», — предупредил он.Читайте также:
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