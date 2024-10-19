Над российским регионов сбили еще один БПЛА

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Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
Отмечается, в 22:35 по московскому времени атака беспилотника на территорию России закончилась неудачей.
Как отметил губернатор области Александр Богомаз, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее, по данным Минобороны, в 21:30 над Брянской областью также был сбит беспилотник.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – заявили в ведомстве.
Как отметил губернатор области Александр Богомаз, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее, по данным Минобороны, в 21:30 над Брянской областью также был сбит беспилотник.
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Александр Климов