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Над российским регионов сбили еще один БПЛА

МО РФ: над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
19 октября 2024, 01:05
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
Отмечается, в 22:35 по московскому времени атака беспилотника на территорию России закончилась неудачей.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – заявили в ведомстве.



Как отметил губернатор области Александр Богомаз, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, по данным Минобороны, в 21:30 над Брянской областью также был сбит беспилотник.

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#александр богомаз
#брянская область
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#бпла
#беспилотник
#губернатор
Обвиняемую в смерти младенца няню отправили в СИЗО на два месяца в Петербурге
18 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемая в смерти младенца няня отправится в СИЗО на два месяца, сообщили в ГСУ СК по Северной столице.
«Сегодня по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемой по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.
Таким образом фигурантка проведет в изоляторе до 16 декабря. Следователи считают, что девушка была неосторожной, когда купала малыша и уронила его. Ребенка госпитализировали после удара головой об ванну, однако спасти его не удалось. Младенец получил переломы костей черепа, а также тупую травму головы.

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#россия
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#новости
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Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции
18 октября 2024, 21:32

Фото: iStock/Felipe_Barroso

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции Антонио Гутьераса в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х. Отмечается, что профильные службы уже работают над восстановлением энергосистемы.
«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18.00 мск — прим. ред.) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над его восстановлением», — указано в заявлении.
На ситуацию также отреагировал президенты Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. На своей странице в соцсетях он написал, что руководство страны считает своей главной задачей решение энергетической проблемы.

Ранее сообщалось, что Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом заявляла член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.

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#электричество
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#импорт
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В небе над Москвой заметили загадочный объект
Aviaincident: российские пилоты заметили похожий на НЛО объект в небе над Москвой
18 октября 2024, 21:16

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Российские пилоты гражданского самолета заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект (НЛО), похожий на купол. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident, специализирующийся на новостях в сфере авиации. Отмечается, что объект находился ниже направления полета самолета и не помешал его движению.
По информации издания, все произошло 17 октября, когда Airbus A320 вылетел из московского Шереметьево в Минск. Набрав высоту около 8000 метров, пилоты обратили внимание на загадочный объект.
«На высоте 8000 футов доклад экипажа о наблюдении небольшого объекта ниже высоты полета ВС, похожего на купол или крыло с желто-красными полосами впереди», — говорится в сообщении.
Ранее в этом году украинские военные сообщали, что «зафиксировали НЛО», их слова передавало Daily Mail. Отмечалось, что объект засекли над зоной боевых действий.
«Абсолютно бесшумный НЛО в форме диска был зафиксирован на камеру украинскими военными», — сообщается в публикации издания.
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#шереметьево
#военные
#нло
#пилоты
#инцидент
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Ангар строящегося завода по производству картошки фри горит под Калининградом
18 октября 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Distortion Media

Ангар строящегося предприятия по производству картошки фри горит в Калининградской области, информирует МЧС России. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, уточнили в областном УМВД.
«Горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в г. Черняховске. По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров», — пояснили спасатели.
По данным МЧС, информация о пожаре вблизи населенного пункта Загородное поступила примерно в 17:00 по местному времени. Территорию оцепили. На месте работают полицейские. Причины случившегося устанавливаются.

В администрации города добавили, что жертвы и пострадавшие отсутствуют. Ликвидацией возгорания занимаются 44 огнеборца и свыше десяти единиц техники.

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#мир
#россия
#калининград
#пожар
#мчс
#новости
#картофель
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Стамбульские врачи убили 21 младенца
Hrriyet: Участники преступной группировки в Стамбуле обвиняются в смерти 21 младенца
18 октября 2024, 18:09

Фото: iStock/ Pawel Kacperek

Прокуратура Стамбула завела дело против группы врачей, участвовавших в преступной схеме. В результате действий обвиняемых погиб 21 младенец.
Подозреваемые в убийстве направляли новорожденных не в государственные, а в частные клиники с ними они были в сговоре. Дети были способом получения незаконной прибыли. Сообщает турецкая газета Hürriyet.

Из-за халатного обращения медицинского персонала дети инфицировались и умирали. В клиниках не было достаточного количества квалифицированных врачей, в помещениях царила антисанитария.

Нескольким десяткам человек выдвинули обвинения. В том числе лидеру группировки — педиатру Фырату Сары.

Родителей погибших детей убеждали на перевод в клиники, находившиеся в сговоре с врачами-преступниками. Стоимость лечения в этих медицинских организациях была значительно завышена.

Прокуратура настаивает на том, чтобы обвиняемых лишили свободы сроком от 10 до 589 лет за мошенничество, непредумышленное убийство, подделку документов и организацию преступного сообщества. Всего насчитывается девятнадцать клиник, где находились больные младенцы.

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#убийство
#дети
#прокуратура
#мошенничество
#обращения
#больные
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Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье
18 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Виталия Карсаева обнаружили в сгоревшем автомобиле в подмосковном Королеве. Об этом пишет Shot.
По данным издания, останки 51-летнего Карасева обнаружили вечером 17 октября в его джипе. Рядом лежали несколько пистолетов. Мужчина 1,5 месяца жил в своем автомобиле после того, как поругался со своей бывшей женой на фоне развода. Женщина выгнала его из квартиры, а идти ему было некуда.

Родственники рассказали, что в последние месяцы у Карасева накопились долги, и судебные приставы арестовали его имущество. Тогда повар стал злоупотреблять алкоголем. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Виталий Карсаев работал в «Кофемании» шеф-поваром.

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#квартиры
#имущество
#женщина
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#приставы
#мужчина
#повар
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В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы
18 октября 2024, 16:53

Фото: iStock/airdone

В Мордовии несколько человек заразились ботулизмом после употребления вяленной рыбы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, двоих человек с симптомами ботулизма госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.

Источником заражения стала вяленая рыба. Специалисты взяли ситуацию под контроль и полагают, что заразившихся может быть гораздо больше.

Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.

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#человек
#специалисты
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Обгладывали ноги: подробности нападения львов на сотрудницу парка «Тайган» в Крыму и судьба хищников-людоедов
Львы растерзали сотрудницу парка «Тайган»: последние новости, уголовное дело
18 октября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Seyms

16 октября в крымском сафари-парке «Тайган» произошла трагедия: сотрудница парка Леокадия Перевалова была растерзана львами, когда зашла в зимний вольер, не закрыв наружный шибер. Несмотря на то, что львы были сытыми, их агрессивное поведение привело к ужасным последствиям.
Подробности о трагическом инциденте в зоопарке «Тайган» читайте в материале «Радио 1».

Профессионал своего дела

Погибшая сотрудница зоопарка «Тайган» (Фото: соцсети Л. Переваловой)

Леокадия Перевалова проработала в парке с момента его основания в 2006 году и была одним из самых опытных сотрудников.

Женщина была управляющей парком. Она знала биографию каждого льва и обучала других работников правилам обращения с хищными животными. По словам директора парка Олега Зубкова, она была настоящим профессионалом.

Трагический инцидент


Зайдя в зимний вольер, Перевалова не закрыла наружный шибер, за которым находились львы. По словам Зубкова, хищники такого не прощают.

«Львицы напали и, к сожалению, никого рядом не было, оказать помощь было уже некому. Когда сотрудники нашли Перевалову это уже было бездыханное тело. Отогнали львов, вызвали следственные органы», — сообщил он.


Причины смерти


Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стало повреждение сонной артерии.

Сейчас парк временно закрыт. Следственные органы начали проверку, анализируя документацию, связанную с трудовой деятельностью погибшей.

Зубков отметил, что правила безопасности в зоопарках написаны кровью. По его мнению, такие объекты требуют повышенного внимания и осторожности.

«Правила техники безопасности и нормы поведения написаны кровью, к сожалению, во всех зоопарках. Зоопарки — это объекты повышенной опасности. Это не только детский смех, радость и удовольствие от общения с животным. Это большая ответственность и большая опасность при обслуживании животных», — сказал он.

Начали глодать ноги


Директор парка Олег Зубков выразил свое глубокое потрясение после трагического инцидента с сотрудницей. Он отметил, что львы, несмотря на свою сытость, не только напали на жертву, но и начали обгладывать ее ноги.

По его словам, это вызывает серьезные опасения, так как если хищники попробуют человеческое мясо, они могут стать опасными и начать воспринимать людей как добычу.

«Меня ужаснуло в основном то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас, потому что если львы попробовали человеческого мяса, то они становятся людоедами», — подчеркнул Зубков.


Крики о помощи вряд ли слышали другие

Сотрудники СК в крымском зоопарке, где львы растерзали женщину ( Фото: тг-канал СК Крыма)

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что стены вольера достаточно толстые, это затрудняло возможность слышать крики Переваловой о помощи.

Дальнейшая судьба львов


В «Тайган» один лев и две львицы были доставлены год назад из Мариупольского зоопарка. Животные обитают в вольере.

По словам Олега Зубкова, к ним нельзя предъявить претензии, так как «такова природа хищников высших».

Согласно информации 5-tv.ru, усыпление львов не планируется, поскольку погибшая сотрудница нарушила правила безопасности.


Судьбоносные повороты


Примечательно, что в этом году Перевалова объявила об увольнении и поделилась в соцсетях своими переживаниями, что устала и не может продолжать работать. Однако вскоре она вернулась на прежнее место.


Очередной инцидент с дикими животными


Это далеко не первый случай в «Тайгане». В 2018 году лев во время фотосессии схватил женщину за руку, нанеся ей значительные повреждения.

В 2021 году тигр напал на годовалого мальчика, укусив его за палец, что привело к ампутации.

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#парк
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#статьи
#убийство
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#нападение
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Два вагона сошли с рельсов в Сергиевом Посаде
18 октября 2024, 15:53

Фото: istockphoto/designbydx

В городском округе Сергиев Посад произошло чрезвычайное происшествие: два вагона сошли с рельсов на переезде около поселка Скоропусковский. Об этом информирует Telegram-канал «‎360.ru».
Сообщается, что один из вагонов перекрыл движение на дороге, что создало затруднения для автомобилистов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура инициировала проверку с целью выяснения причин произошедшего инцидента. Специалисты работают на месте происшествия, чтобы восстановить движение и выяснить обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 15-летний школьник поссорился со своими родителями из-за прогулов, а после выпал из окна. Отмечается, что подростка отругали за прогулы и курение, а спустя какое-то время прохожие нашли его под окнами и вызвали полицию.

До этого лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу девочка-квадробер в подмосковном Пироговском. Пострадавшей оказали помощь в медпункте, обработав руки. Ее мама надеется, что в стране будут регулировать квадробику в общественном месте.

Напомним, что в этом месяце в Челябинской области произошло ЧП: на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги столкнулись два грузовых поезда. В результате инцидента пострадал сотрудник локомотивной бригады.

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#поезда
#чп
#аварии
#происшествия
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