Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области», — указали в оборонном ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова