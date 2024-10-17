В ВСУ сообщили об использовании ВС РФ дронов на оптоволоконном кабеле

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Армия России начала применять дроны на оптоволоконном кабеле, которые не могут «потушить» украинские средства РЭБ. Об этом сообщил командир экипажа БПЛА 4-й бригады НГУ с позывным «Отченаш», передает украинское издание «Страна».
«Это более редкий вариант, он более целенаправленный на какую-то определенную цель. Его основной плюс — это то, что его система РЭБ пока "потушить" не может, потому что вся связь держится на условной "нити", которая тянется на 5 км», — рассказал «Отченаш».
Он добавил, что российские силы не испытывают дефицита в количестве беспилотников и запускают их каждые 15 минут.
Ранее западные эксперты уже предполагали наличие беспилотников на оптоволоконном кабеле в армии России.
Ранее сообщалось, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Сообщается, что длина дрона составляет 13 футов, а размах крыльев — 23 фута.
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Элина Позднякова