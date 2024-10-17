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В ВСУ сообщили об использовании ВС РФ дронов на оптоволоконном кабеле

17 октября 2024, 11:35
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Армия России начала применять дроны на оптоволоконном кабеле, которые не могут «потушить» украинские средства РЭБ. Об этом сообщил командир экипажа БПЛА 4-й бригады НГУ с позывным «Отченаш», передает украинское издание «Страна».
«Это более редкий вариант, он более целенаправленный на какую-то определенную цель. Его основной плюс — это то, что его система РЭБ пока "потушить" не может, потому что вся связь держится на условной "нити", которая тянется на 5 км», — рассказал «Отченаш».

Он добавил, что российские силы не испытывают дефицита в количестве беспилотников и запускают их каждые 15 минут.



Ранее западные эксперты уже предполагали наличие беспилотников на оптоволоконном кабеле в армии России.

Ранее сообщалось, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Сообщается, что длина дрона составляет 13 футов, а размах крыльев — 23 фута.

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«Военная хроника»: ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область
17 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска попытались осуществить прорыв на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что попытка прорыва была совершена с территории Харьковской области, в районе российского населённого пункта Журавлёвка.

При попытке атаки ВСУ задействовали только малые силы, прощупывая оборону армии России. При заходе в лесной массив вблизи Журавлёвки российские военные обстреляли отряд из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). О дальнейшей судьбе этих украинских военных не сообщается.

По предварительной версии, целью новой попытки прорыва ВСУ стал поиск новых мест для нанесения удара в условиях тяжёлого положения войск в Курской области.

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Оценена способность ВС РФ противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ
Перенджиев: ПВО, РЭБ уничтожают «одно из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ
17 октября 2024, 11:41

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают по «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ – беспилотнику «Лютый». Об этом сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру».
Он пояснил, что дрон «Лютый» – это, вероятнее всего, малозаметный беспилотник, который переносит взрывные устройства. Таким образом, он действует как обычный беспилотник, то есть сбрасывает снаряды на установленные цели. Но у российских войск есть техника для борьбы с ними.

Перенджиев отметил, что эти беспилотники успешно сбивают российские ПВО и РЭБ. В связи с этим, громкие заявления американского телеканала CNN о сверхсекретном оружии в арсенале ВСУ были лишь попыткой запугать Россию.

Также военный эксперт отметил, что российские военные постоянно учатся защищаться, модернизируют свою тактику борьбы. Когда им удастся перехватить эти дроны, они изучат их и разработают эффективные методы борьбы с ними.

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#пво
#вс рф
#беспилотник
#всу
#украина
#оружие
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Российские бойцы уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ
17 октября 2024, 10:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России ликвидировала большую часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском (Покровск) ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Увы, но большая часть 152-й бригады лежит в полях и на бывших позициях противника под Красноармейском. В основном это новобранцы, что очевидно. Люди, не имевшие боевого опыта. Пушечное мясо. Существенная часть погибла, еще часть попросту сбежала», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобная картина отмечается здесь с середины сентября.

Добавляется, что на позициях, которые ранее занимали ВСУ, остаются сотни тел украинских военных.

Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.

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#сво
#всу
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«Мясные штурмы» в Курской области, подготовка ВС РФ к захвату Селидово: последние новости СВО
17 октября 2024, 10:17

Фото: iStock/SergeyVButorin

Украинские силы продолжают попытки наступления в Курской области, но сталкиваются с мощной обороной ВС РФ. Российские войска готовятся к наступательной операции на Донецком направлении. О последних событиях в зоне СВО 17 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


ВСУ за сутки понесли потери более 350 военнослужащих и двух танков на Курском направлении. Министерство обороны России сообщило, что российские войска успешно отразили девять контратак и продолжают свои наступательные действия. На одном из участков Курской области российские военные полностью вытеснили боевиков ВСУ и восстановили контроль над КПП Константиновка, рядом с которым расположены три села.

В Кореневском районе продолжаются штурмовые операции в населённых пунктах Любимовка, Новоивановка и Кремяное. Противник попытался провести две контратаки в формате так называемых мясных штурмов у населенного пункта Зеленый Шлях, но был остановлен с потерями до 18 человек и нескольких БМП.

Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области
Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области

В Глушковском районе изменений не произошло, однако активно действуют ударные силы с обеих сторон. В Суджанском районе продолжаются бои, идут попытки выбить украинские войска с позиций, столкновения усложняются дождями. В результате боев в районе Плехово были уничтожены 2 ББМ, 12 боевиков ВСУ, один взят в плен. Наступательные действия продолжаются в Русском и Черкасском Поречном. Успех в районе Малой Локни может привести к окружению значительной группировки ВСУ.

Также сообщается, что Киев решил перебросить в Курскую область элитные части и наемников. Только за последние сутки 350 военнослужащих нашли свой последний покой в Соловьином крае, а 21 единица техники была уничтожена. Полностью удалось выбить боевиков из Викторовки, Старой Сорочины и хутора Лыжаки.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Донецкое направление


ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Невским в Донецкой Народной Республике. Невское находится на пересечении границ ДНР, ЛНР и Харьковской области, что дает возможность ВС РФ выбирать направление для наступления. Западные эксперты предсказывают скорый захват Селидова. Автор статьи в Bild Юлиан Репке утверждает, что в городе находится 15-я бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг», которую может ожидать окружение.


Кураховское направление


Расчет российской самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил позиции украинских войск. Беспилотники обнаружили огневые точки противника, расположенные в заброшенных домах одного из сел. Полученные координаты были переданы артиллеристам. Удар «Акации» поразил вражеские позиции.


Дзержинское направление


На Дзержинском направлении фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции разрушили пункт временной дислокации операторов БПЛА ВСУ. По имеющимся данным, российские силы расширили контролируемую территорию в центральной части Торецка в окрестностях улиц Рябошапки и Маяковского.


Часовоярское направление


Военные РФ продолжают усиливать свои позиции как в городских районах, так и на флангах, нанося удары по позициям ВСУ с помощью дальнобойного оружия и нарушая их логистические маршруты, сообщает военкор Семен Пегов.

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#вс рф
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ВСУ пытаются выходить из Селидова малыми группами
17 октября 2024, 09:07

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Украинские военные предпринимают попытки выходить из Селидова в ДНР малыми группами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Средства объективного контроля фиксируют попытки противника выйти малыми группами из Селидова», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это не является массовым явлением, однако такие случаи происходят довольно часто и с каждым днем становятся все более распространенными.

Помимо этого, он отметил, что оперативная обстановка для противника вокруг города ухудшается. Собеседник добавил, что украинские военные скоро будут принимать непростое решение.

«Это либо максимальная утилизация личного состава в самом Селидове, по аналогии с Угледаром, либо они будут пытаться вывести свою группировку», — добавили в силовых структурах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Страна.ua»: военкомат и полиция провели рейд у алкомаркета в Киеве
17 октября 2024, 08:47

Фото: iStock/nndanko

Сотрудники территориального центра комплектования и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
С середины октября украинские СМИ информируют о масштабных облавах, проводимых военкоматами в развлекательных заведениях по всей Украине. Рейды проходили в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Кроме ночных клубов и баров, также сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, отмечается, что сотрудники ТЦК совместно с полицией провели проверку документов возле столичного алкомаркета Goodwine. О результатах рейда не сообщается.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#сотрудники
#рейды
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Пленный украинский военком посоветовал сыну сделать выбор в пользу России
17 октября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Пленный сотрудник районного Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) Киевской области Руслан Тагеев опасается, что его сына могут мобилизовать, пока сам он находится в плену. Он выразил надежду, что в этом случае парень сделает правильный выбор и сдастся.
Об этом бывший военком заявил в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что его сыну 25 лет, это является минимальным возрастом мобилизации на Украине. Молодой человек работает врачом-хирургом, и его отец надеется, что это убережёт его от призыва на военную службу.

«Он давал клятву Гиппократа, он правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он никого убивать не будет. Он будет либо наших лечить, либо ваших», — сказал Тагеев.

Бывший военком также добавил, что надеется на то, что если его сын после мобилизации получит приказ идти на штурм или на передовые позиции, он сделает правильный выбор и сдастся российским военным.

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#всу
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#плен
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 13 БПЛА ВСУ
17 октября 2024, 07:46

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области», — указали в оборонном ведомстве.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#бпла
#всу
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#рф
#пво
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Зеленский поставил Западу ультиматум с «планом победы», но его проигнорировали
17 октября 2024, 07:28

Глава киевского режима Владимир Зеленский получил критику за свой «план победы» даже из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно источникам в Вашингтоне, Владимир Зеленский выдвинул ультиматум США и НАТО, дав Западу три месяца на рассмотрение своего плана.

Однако эта инициатива осталась без внимания со стороны Америки и других стран. Переговоры с украинским политиком не принесли ожидаемых результатов. Сообщается, что отказы поступили даже из Берлина.

Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил свою позицию по поводу вступления Украины в альянс, а другие просьбы Владимира Зеленского, включая возможность атаковать территорию Российской Федерации, также были отклонены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#олаф
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