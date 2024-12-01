Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА

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В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.
Незадолго до этого сообщалось об уничтожении беспилотников в российском регионе. В Брянской области было сбито десять БПЛА.
Ранее стало известно, что беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что удар пришел на жилой дом в Стародубском районе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Незадолго до этого сообщалось об уничтожении беспилотников в российском регионе. В Брянской области было сбито десять БПЛА.
Ранее стало известно, что беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что удар пришел на жилой дом в Стародубском районе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов