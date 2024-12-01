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В Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок

Губернатор Богомаз: при массированной атаке на Брянскую область погиб ребенок
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

В результате удара беспилотника в Брянской области погиб ребенок. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования близким и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

Губернатор рассказал, что в ночь на воскресенье, 1 декабря, в районе произошло крупное нападение. Удар был нанесен мирным жителям в Стародубском муниципальном округе.



Ранее стало известно об ударе беспилотников по жилому дому в Брянской области. В Стародубском районе под удар попало пятиэтажное здание. До этого в регионе было уничтожено десять беспилотников.

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#брянская область
#ребёнок
#бпла
#всу
#александр богомаз
В Калужской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар
Губернатор Шапша: в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар
01 декабря 2024, 04:16

Фото: iStock/Distortion Media

В Калужской области после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он заявил, что Малоярославецкий район подвергся нападению. Пожар возник в жилом доме за пределами населенного пункта. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают МЧС и оперативная группа.

Ранее беспилотники атаковали Брянскую область. В субботу вечером, 30 ноября, в этом районе было уничтожено десять беспилотников. Пострадавшие отсутствуют, информация о повреждениях не поступала.

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#калужская область
#губернатор
#пожар
#жилой дом
#бпла
#всу
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Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля
Ouest France: при падении металлической птицы во Франции пострадали 13 человек
01 декабря 2024, 03:27

Фото: iStock/sudok1

Во Франции на толпу упала большая металлическая фигура птицы, передает издание Ouest France.
Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни людей. В какой-то момент конструкция, удерживающая птицу, упала на гостей.

В результате инцидента пострадали 13 человек, 9 из которых были госпитализированы. Полиция и военные прибыли на место происшествия, все посетители были эвакуированы.

Ранее стало известно о пожаре на фестивале в немецком городе Лир. Пожар вспыхнул на одном из аттракционов, в результате чего 11 человек пострадали.

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#франция
#зрители
#пожар
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Появились детали облавы в московском клубе
РЕН ТВ: полиция не обнаружила ничего запрещенного при облаве в московском клубе
01 декабря 2024, 02:34

Фото: iStock/Dzurag

Силовики не нашли ничего запрещенного во время рейда в московском клубе связи. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканал, алкоголь продавался посетителям без паспортов.

«Стало плохо двум подросткам. Возможно, передоз алкоголем или наркотиками», – рассказал источник телеканала.

Сообщается, что еще несколько человек почувствовали себя плохо из-за скопления людей в комнате.

Рейд в клубе был совершен в субботу вечером, 30 ноября. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. Позже сообщалось, что несколько подростков были госпитализированы с «передозом».

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#обыски
#рейды
#москва
#алкоголь
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Семь беспилотников уничтожили над российским регионом
Богомаз: силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Брянской областью
01 декабря 2024, 02:09

Фото: iStock/sommersby

Силы ПВО обнаружили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавшие или повреждения отсутствуют.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил губернатор.

Ранее стало известно о пострадавшем в ходе обстрела ВСУ города Шебекино жителе Белгородской области.

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#брянская область
#александр богомаз
#бпла
#пво
#всу
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В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга
01 декабря 2024, 01:51

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси спецназ начал использовать водометы, чтобы отогнать протестующих у входа в здание парламента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
В ответ протестующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами. В субботу сторонники оппозиции заполонили площадь перед парламентом и прилегающие улицы. Внутри здания парламента вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».

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#грузия
#сша
#ес
#протесты
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В московском клубе на фоне рейда госпитализировали подростков
01 декабря 2024, 00:04

Фото: iStock/globalmoments

В московском клубе Contact во время полицейского рейда несколько подростков были госпитализированы с «передозировкой». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свидетелей.
Утверждается, что в результате неисправности лифта в заведении посетители оказались заблокированы на втором этаже. Отмечается, что многие из них, в том числе дети, находятся в клубе уже два часов, поступают жалобы на тошноту и духоту.

Правоохранительные органы продолжают работать в заведении. Никому не разрешается покидать клуб.

Ранее силы правопорядка организовали рейды в столичном клубе Contact. Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, неизвестно. Причина обысков устанавливается.

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На концерт Mayot в Петербурге ворвался ОМОН

ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
#обыски
#рейды
#москва
#санкт-петербург
#клуб
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После концерта в петербургском клубе прошли обыски
СК: после концерта в клубе Санкт-Петербурга прошли обыски
30 ноября 2024, 23:55

Фото: iStock/artolympic

После концерта в клубе на Кондратьевском проспекте в Сантк-Петербурге представители правопорядка организовали обыски, сообщает ГСУ СК России по городу в своем Telegram-канале.
«В клубе (...) проведен рейд по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», – отмечается в публикации.

Проверка проводилась после поступления информации о госпитализации на мероприятии трех несовершеннолетних с признаками токсического опьянения. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены семь несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что отряд ОМОНа с собаками провели рейды на концерте рэпера Mayot (настоящее имя – Артем Никитин) в Санкт-Петербурге.

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На концерт Mayot в Петербурге ворвался ОМОН

ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
#санкт-петербург
#рейды
#алкоголь
#госпитализация
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В московском клубе силовики провели обыски
ТАСС: силовики провели обыски в московском клубе Contact Club
30 ноября 2024, 23:30

Фото: iStock/ Cesare Ferrari

Силовики провели обыски в Московском клубе Contact Club, передает ТАСС.
Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение, расположенное на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, на данный момент неизвестно. Причина действий представителей правоохранительных органов устанавливается.

Ранее сообщалось, что на концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвался ОМОН.

До этого стало известно о рейдах в московские клубы Arma и Mono.

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#москва
#санкт-петербург
#рейд
#клуб
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Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
ТАСС: протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
30 ноября 2024, 23:17

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие в течение нескольких часов бросали петарды в сторону парламента, одна из которых залетела в окно, в результате чего там вспыхнул пожар. Кроме того, они взрывали фейерверки.

Ранее стало известно, что протестующие использовали коктейль Молотова. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила проведения собраний и демонстраций.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

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#грузия
#пожар
#полиция
#ес
#протесты
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