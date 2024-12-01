В Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок

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В результате удара беспилотника в Брянской области погиб ребенок. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования близким и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.
Губернатор рассказал, что в ночь на воскресенье, 1 декабря, в районе произошло крупное нападение. Удар был нанесен мирным жителям в Стародубском муниципальном округе.
Ранее стало известно об ударе беспилотников по жилому дому в Брянской области. В Стародубском районе под удар попало пятиэтажное здание. До этого в регионе было уничтожено десять беспилотников.
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Губернатор рассказал, что в ночь на воскресенье, 1 декабря, в районе произошло крупное нападение. Удар был нанесен мирным жителям в Стародубском муниципальном округе.
Ранее стало известно об ударе беспилотников по жилому дому в Брянской области. В Стародубском районе под удар попало пятиэтажное здание. До этого в регионе было уничтожено десять беспилотников.
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Александр Климов