Крупный пожар тушат на промобъекте в Ростовской области

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Объемный пожар на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области тушат пожарные.
«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее этой ночью «Радио 1» писало о том, что на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар, и показывало недолгое видео происходящего, снятое очевидцами и попавшее в распоряжение Telegram-канала Mash.
Известно, что в ночь с 28 ноября на 29 ноября Силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, при этом подавление идет успешно: нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ. На момент изначального оповещения было доложено, что жертв нет.
Еще один крупный пожар произошел 27 ноября в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области.
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