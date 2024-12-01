В Калужской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар

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В Калужской области после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он заявил, что Малоярославецкий район подвергся нападению. Пожар возник в жилом доме за пределами населенного пункта. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают МЧС и оперативная группа.
Ранее беспилотники атаковали Брянскую область. В субботу вечером, 30 ноября, в этом районе было уничтожено десять беспилотников. Пострадавшие отсутствуют, информация о повреждениях не поступала.
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Александр Климов