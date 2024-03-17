ВСУ атаковали избирательный участок в Каменке-Днепровской

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Украинские военные атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ нанесли удары с использованием дронов по дому культуры, в котором проходит голосование.
Пострадавших в результате атаки нет, однако здание получило повреждения и загорелось. Из-за продолжающихся попыток ВСУ атаковать пожар потушить не удается.
Прежде сообщалось, что ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Донецку.
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Пострадавших в результате атаки нет, однако здание получило повреждения и загорелось. Из-за продолжающихся попыток ВСУ атаковать пожар потушить не удается.
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Анастасия Хохлова