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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Донецка, сообщило представительство Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями на Украине (СЦКК) в Telegram-канале.
В сообщении подчеркивается, что обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:05 по московскому времени. Украинская армия выпустила ракеты по Буденновскому району Донецка.
16 марта ВСУ сбросили взрывное устройство возле избирательного участка в Запорожской области. Взрывное устройство упало с беспилотника в 5-6 метрах от здания культурного центра.
Ранее сообщалось, что Киев усиливает террористические атаки в связи с выборами в России, чтобы получить больше финансирования и оружия от своих западных союзников.
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16 марта ВСУ сбросили взрывное устройство возле избирательного участка в Запорожской области. Взрывное устройство упало с беспилотника в 5-6 метрах от здания культурного центра.
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Александр Климов