Над Туапсе прогремели взрывы взрывы

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Над Туапсе прогремело несколько взрывов, сработала система ПВО фронта, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, взрывы были слышны в районе местной нефтебазы, им предшествовал характерный звук полетов беспилотников.
Официальной информации о взрыве в Туапсе пока не поступало.
Несколько дней назад сообщалось, что атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе, однако позже эта информация не подтвердилась.
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Официальной информации о взрыве в Туапсе пока не поступало.
Несколько дней назад сообщалось, что атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе, однако позже эта информация не подтвердилась.
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Александр Климов