В Курской области стрелковым оружием и средствами РЭБ за день сбили 15 дронов ВСУ

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В Курской области за этот день, 14 июля, ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем тг-канале. По его данным, все БПЛА сбили в приграничных районах при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ.
Смирнов отметил, что сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе фиксировали в 14 населенных пунктах региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Ранее тг-канал Mash сообщал, что в городе Судже не осталось ни одной действующей АЗС, а расстояние до ближайшей заправки составляет 20 км.
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«Как сообщалось ранее, в городе Судже в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. Возгорание потушили работники местной пожарной части», – добавил врио главы региона.
Ранее тг-канал Mash сообщал, что в городе Судже не осталось ни одной действующей АЗС, а расстояние до ближайшей заправки составляет 20 км.
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Данил Пономарев