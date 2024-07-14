В Курской области стрелковым оружием и средствами РЭБ за день сбили 15 дронов ВСУ

В Курской области за этот день, 14 июля, ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем тг-канале. По его данным, все БПЛА сбили в приграничных районах при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ.