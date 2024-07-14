Видео: Минобороны РФ
ВС РФ ударили по опорнику ВСУ фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 в зоне ответственности группы войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.
«После успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена», — доложили в ведомстве.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении немецкого комплекса IRIS-T расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» под Днепропетровском.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве заявляли о готовности к мирным переговорам, но киевский режим, похоже, ведет двойную игру, говоря о мире и одновременно с этим выпрашивая оружие у западных стран.
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Никита Кротов