В Харькове прогремел очередной взрыв

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В Харькове прогремел ещё один взрывы, предположительно, за пределами города. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
Отмечается, что в городе прогремел взрыв. По интенсивности звука очевидцы предполагают, что это произошло в пригороде Харькова.
Около часа назад телеканал также сообщал о серии взрывов в Харькове.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Около часа назад телеканал также сообщал о серии взрывов в Харькове.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Анастасия Чинкова