«Надежда есть»: Маск похвалил Британию за решение о статусе трансгендеров*

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Илон Маск заявил в соцсети X, что решение Верховного суда Великобритании по определению термина «женщина» показало — у этой страны «еще есть надежда».
Верховный суд в Британии постановил, что под защиту Закона о равенстве 2010 года подпадают только биологические женщины, исключив трансгендерных* лиц.
Решение суда завершило многолетний спор между организацией «За женщин Шотландии» и правительством, настаивавшим на включении трансгендерных* женщин в антидискриминационное законодательство. Ранее обе инстанции сессионного суда Шотландии отклоняли апелляции правозащитников, что привело к обращению в высшую инстанцию.
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Решение суда завершило многолетний спор между организацией «За женщин Шотландии» и правительством, настаивавшим на включении трансгендерных* женщин в антидискриминационное законодательство. Ранее обе инстанции сессионного суда Шотландии отклоняли апелляции правозащитников, что привело к обращению в высшую инстанцию.
«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — указал Илон Маск.Маск позже ответил на некоторые комментарии к своему посту. Один из пользователей отметил, что это — начало, но Великобритании предстоит пройти очень долгий путь. Илон согласился с данным высказыванием.
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Мария Моисеева