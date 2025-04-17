«Надежда есть»: Маск похвалил Британию за решение о статусе трансгендеров*

Центральный районный суд Кузбасса арестовал всех участников этнического ОПГ, которые больше 12 лет держали в рабстве девять человек. Как сообщает региональная прокуратура, трое задержанных удерживали в подвале гаража пять мужчин и четырех женщин, используя их для сбора металла на свалках.