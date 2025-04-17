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«Надежда есть»: Маск похвалил Британию за решение о статусе трансгендеров*

Маск: у Британии есть надежда после определения понятия «женщина» без трансов*
Фото: iStock/melis82

Фото: iStock/melis82

Илон Маск заявил в соцсети X, что решение Верховного суда Великобритании по определению термина «женщина» показало — у этой страны «еще есть надежда».
Верховный суд в Британии постановил, что под защиту Закона о равенстве 2010 года подпадают только биологические женщины, исключив трансгендерных* лиц.

Решение суда завершило многолетний спор между организацией «За женщин Шотландии» и правительством, настаивавшим на включении трансгендерных* женщин в антидискриминационное законодательство. Ранее обе инстанции сессионного суда Шотландии отклоняли апелляции правозащитников, что привело к обращению в высшую инстанцию.

«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — указал Илон Маск.
Маск позже ответил на некоторые комментарии к своему посту. Один из пользователей отметил, что это — начало, но Великобритании предстоит пройти очень долгий путь. Илон согласился с данным высказыванием.

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Выяснилась настоящая причина смерти актрисы «Сплетницы» и «Баффи» Мишель Трахтенберг
NBC: актриса Мишель Трахтенберг погибла из-за вызванных диабетом осложнений
17 апреля 2025, 01:59

Мишель Трахтенберг (Фото: Instagram* @michelletrachtenberg)

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», скончалась 26 февраля в возрасте 39 лет из-за осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судмедэкспертизы Нью-Йорка.
«Диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в печени накапливается слишком много жира», — говорится в материале.
По данным источника, незадолго до смерти Трахтенберг перенесла пересадку печени.

Мишель Трахтенберг (Фото: Instagram* @michelletrachtenberg)

Ранее издание New York Post писало, что её организм мог отторгнуть трансплантированный орган, а полиция не считает смерть актрисы подозрительной. Позже выяснилось, что в семье Трахтенберг отказались от вскрытия, из-за чего причина смерти изначально была обозначена как «неопределенная».

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Арестовано этническое ОПГ, которое 12 лет держало людей в рабстве в подвале гаража
Суд арестовал всех участников этнического ОПГ, которые 12 лет держали рабов
16 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/Vladimir Fedorov

Центральный районный суд Кузбасса арестовал всех участников этнического ОПГ, которые больше 12 лет держали в рабстве девять человек. Как сообщает региональная прокуратура, трое задержанных удерживали в подвале гаража пять мужчин и четырех женщин, используя их для сбора металла на свалках.
«Об этом удалось узнать благодаря сбежавшей в апреле 2025 года оттуда женщине. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное лишение свободы» и «Использование рабского труда». <…> «Рабам» было от 33 до 49 лет», — передает «Сiбдепо».
Тем временем в Москве поймали таксиста по обвинению в развратных действиях по отношению к пассажирке. Как сообщает АГН «Москва», жертвой мужчины стала 13-летняя школьница. Сейчас таксиста заключили под стражу.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отмечает агентство.
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Тренера академии Плющенко обвиняют в домогательствах к 11-летней спортсменке
16 апреля 2025, 17:04

Фото: istockphoto/Екатерина Кузнецова

Экс-тренера академии «Ангелы Плющенко» Сергея Розанова обвиняют в домогательствах к малолетним. По заявлению матери одной из фигуристок Вероники Жилиной Людмилы Алферовой, хореограф приставал к ребенку в 11-летнем возрасте.
«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже», — цитирует Алферову Sport24.ru.
Алферова добавила, что в тот момент не была рядом с Вероникой, которая позвонила маме и пожаловалась, что Розанов «тащит ее в свой номер». Евгений Плющенко уже «выгнал из академии» Розанова. Мать Вероники Жилиной подчеркнула, что фигуристка хочет дать интервью прессе в ближайшее время. Сергей Розанов был в труппе академии Плющенко в 2020-2021 годах.

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Mash: дом главного имама Ростовской области попытались сжечь ночью
16 апреля 2025, 14:49

Фото: istockphoto/grafoto

Дом главного Имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева попытались сжечь ночью, сообщает Mash. По данным журналистов, все произошло вечером на Туркестанской улице.
Неизвестный бросил коктейль Молотова в окно дома, расположенного почти в 200 метрах от мечети. Злоумышленник ждал, когда священнослужитель будет дома и уснет. Пламя оперативно потушили. По словам Бикмаева, он в порядке.

Мухаммед Бикмаев переговаривался с террористами при захвате СИЗО летом прошлого года. Тогда шесть заключенных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Захватчики требовали автомобиль, оружие и возможность покинуть страну. Террористов ликвидировали во время штурма после безуспешных переговоров.

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Гадалки из Грузии, миллион долларов и любовница: Андрей Малахов раскрыл новые детали убийства мэра Самары и его жены
16 апреля 2025, 10:05

Екатерина Бельская (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

В эфире программы «Малахов» расследуется резонансное дело об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.
Тела до сих пор не обнаружены, а внучка призналась в совершении двойного убийства. Установлено, что у нее был сообщник, который помогал ей. В материале «Радио 1» расскажем о причинах поездки Екатерины в Грузию и о деталях звонка Екатерины Бельской из СИЗО.

Исчезновение Тарховых

31 января друг Виктора Тархова обратился в полицию с заявлением о его пропаже. Последний раз Тарховы выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следственные органы возбудили уголовное дело, внучка Тарховых была задержана по подозрению в совершении преступления.

Двойное убийство

Девушке предъявлено обвинение в двойном убийстве. Известно, что она не работала, а её дедушка и бабушка содержали её и снимали для неё квартиру в центре города. Следствие считает, что девушка убила своих родственников из-за неприязненных отношений.

Подготовка к преступлению

По версии следствия, внучка заранее готовилась к преступлению: она приобрела строительную пилу, канистры с химическим веществом и пластиковые емкости. Несмотря на обработку квартиры химикатами, следователи смогли обнаружить кровь жертв.

Фото: iStock/Diy13

Доказательства и улики

При обыске у внучки были найдены паспорта и телефоны её дедушки и бабушки. Также установлены места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, и найден проданный автомобиль бабушки обвиняемой. Следствие выяснило, что внучка получила дивиденды в размере миллиона рублей, причитавшиеся её дедушке как соучредителю организации.

Признательные показания и соучастник

28 февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве. Она также указала на соучастника, который сейчас объявлен в розыск. В ходе допроса девушка рассказала, что действовала из корыстных побуждений: отравила родственников, заморозила их тела с помощью азота, а затем соучастник расчленил их.

В отношении обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) за действия с автомобилем бабушки.

Два сообщника

У Екатерины, возможно, был не один, а два сообщника. Она познакомилась с ними в баре в Грузии летом 2024 года.

Девушка рассказала таинственной женщине о сложных отношениях в семье Тарховых, и та, проявив заботу, подтолкнула Екатерину к совершению двойного убийства. Кроме того, она нашла мужчину, который помог ей расправиться с дедушкой и бабушкой.

Александр Воеводин, заместитель руководителя следственного управления СК РФ, подчеркнул, что соответствующая информация находится на проверке. Он также отметил, что одна девушка не смогла бы осуществить такое убийство самостоятельно. В ближайшее время будет опубликована ориентировка на соучастника.

Влияние гадалок из Грузии

Крестная мама Кати утверждает, что девушка совершила идеальное убийство, но она не смогла бы сделать это без помощи. По словам Елены, Катя полностью изменила свой круг общения и в Грузии часто обращалась к гадалкам, которые оказали на нее влияние.

Фото: iStock/undefined undefined

Письмо Екатерины и звонок из СИЗО

В одной из программ было раскрыто письмо, в котором Катя объяснила одну из причин своего отчаянного поступка: она узнала, что отец её ребенка намерен забрать его в Израиль, и не хотела этого.

Отец ребенка поделился подробностями разговора с Катей, которая звонила ему из СИЗО. Он отметил, что она говорила о готовности сесть в тюрьму. Екатерина также выражала нежелание, чтобы её мать забирала ребенка.

Екатерина также поднимала вопросы о собственности и утверждала, что если её мать заберёт ребенка, это станет своего рода разменной монетой. Он добавил, что если они так настойчиво борются за ребенка, значит, у них есть свои интересы, возможно, финансовые.

«Ей важно, чтобы я забрал ребенка, и, чтобы, по поводу имущества если что-то полагается, как бы, чтобы типа мама не получила. Если они так борются за этого ребенка, значит, наверное, что-то есть. Они хотят деньги поиметь. Людмила сильно за ребенка бы не боролась. Она за своим ребенком не следила и за этого не интересовалась много», — рассказал биологический отец мальчика.

Фото: кадр из программы «Малахов»

Миллион долларов и угрозы отца ребенка

Знакомая Екатерины в программе выразила мнение, что оставлять ребенка с крёстной нецелесообразно, поскольку она является подругой Людмилы. По её словам, когда вторая выйдет из тюрьмы, мальчик может оказаться заброшенным.

Она также предположила, что Екатерина, возможно, стремилась восстановить общение с отцом сына. Знакомая рассказала, что мать Екатерины обманным путём выманила у него миллион долларов, после чего он выгнал Екатерину и потребовал вернуть деньги. Она добавила, что Екатерина обращалась к знакомым за помощью в поиске денег и поэтому испытывала неприязнь к своей матери.

В письме от 2019 года Екатерина писала, что бывший угрожал её родственникам. Он заявил, что если она не выполнит его требования, уничтожит её, ребенка и всю семью. Найдет киллера и раскроет адреса. Екатерина была вынуждена обратиться в суд и подать заявление на свою мать, чтобы прекратить общение с близкими. Помимо этого, он заставил дать её согласие на ДНК-тест.

Отец ребенка, как выяснилось, занимается бизнесом в Израиле и неоднократно обманывал людей. Сам Влад утверждает, что не принял бы Екатерину обратно даже с деньгами, потому что у него уже новая семья.

Любовница мэра

Знакомая семьи Тарховых поделилась, что Наталья Ивановна была безмерно любящей матерью и бабушкой. Она закрывала глаза на многие вещи, включая поведение своей дочери Людмилы и внучки Екатерины. Также стало известно, что у мэра была любовница — оперная певица.

Спокойная Екатерина

Соседка Екатерины охарактеризовала её как тихую и вежливую. В настоящее время у Екатерины есть адвокат, который работает бесплатно.

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