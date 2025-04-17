Выяснилась настоящая причина смерти актрисы «Сплетницы» и «Баффи» Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг (Фото: Instagram* @michelletrachtenberg)
Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», скончалась 26 февраля в возрасте 39 лет из-за осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судмедэкспертизы Нью-Йорка.
«Диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в печени накапливается слишком много жира», — говорится в материале.По данным источника, незадолго до смерти Трахтенберг перенесла пересадку печени.
Мишель Трахтенберг (Фото: Instagram* @michelletrachtenberg)
Ранее издание New York Post писало, что её организм мог отторгнуть трансплантированный орган, а полиция не считает смерть актрисы подозрительной. Позже выяснилось, что в семье Трахтенберг отказались от вскрытия, из-за чего причина смерти изначально была обозначена как «неопределенная».
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