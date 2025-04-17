Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым

«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ответили на вопросы о семейных ссорах и конфликтах
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)

Певец Алексей Чумаков с улыбкой рассказал о ссорах с женой Юлией Ковальчук на премии «Прорыв года 2025» от Moda topical. В интервью с журналистами он пошутил, назвав себя «абьюзером и деспотом», а Юлю — «жертвой», которая мирится первой.
«Мы нормальные обычные люди. Достаточно долго вместе живем, любит друг друга. Конечно, случаются моменты каких-то разногласий», — начала отвечать Ковальчук на вопрос «Super.ru» о спорах.
Супруги признались, что ссорятся, как все, и могут покричать или не говорить друг с другом день-два. Хотя Юлия заявила, что муж преувеличивает — лично она не помнит, чтобы они оба отмалчивались больше часа о какой-то проблеме.

Алексей с иронией заметил, что Юлия чаще делает шаг к примирению, ведь он в их отношениях главный «монстр».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

«Кто мирится первый? Ну, наверное, чаще Юля. Я же абьюзер, я же монстр, деспот. Конечно же жертва всегда этим занимается (делает шаги к примирению). Коей и является Юля в нашей семье», — сказал он.
За шутками пары чувствуется тепло их отношений, которые длятся уже много лет. Супруги явно наслаждаются возможностью посмеяться над слухами: Чумаков объяснил, что такое «абьюз», поддразнивая хейтеров, которые считают его мастером в этом. Ведь, по словам некоторых людей в Сети, он осуществляет над любимой все типы насилия: «физическое, моральное и финансовое».

«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе
«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе
Алексей также затронул и тему дружбы между мужчиной и женщиной, упомянув Фрейда. По его мнению, влечение между представителями разного пола неизбежно.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

«Всему всегда во главе стоит сексуальность — и это нормально. Когда мужчина впервые видит женщину, он в любом случае воспринимает её как объект влечения. Сексуального или духовного. Это не связано с дружбой. Дружба — это не вопрос влечения. Дружба — это вопрос человеческой самоотверженности», — указал он.
Юлия согласилась с этим мнением.

По словам пары, могут быть рабочие отношения, может быть «косвенная дружба» (например, если общаешься с подругами жены или друзьями мужа). Но крепких платонических отношений без подтекста между незнакомыми девушкой и парнем сформироваться не может. Если они видятся впервые и никак не связаны даже по знакомым, то их «дружба» скорее всего имеет элемент влечения.

Читайте также:

«Хочу делать это снова и снова»: Чумаков сделал комплимент жене фразой про «вдуть»

«Огромный поцелуй России»: Жан-Клод Ван Дамм записал теплое обращение к Путину с желанием посетить РФ и стать амбассадором мира

Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб

*Запрещенная в России экстремистская организация
#насилие
#певец
#супруги
#тепло
#фото
#рабочие
#мужчина
#отношения
#instagram
#люди
«Огромный поцелуй России»: Жан-Клод Ван Дамм записал теплое обращение ​к Путину с желанием посетить РФ и стать амбассадором мира
Актер Ван Дамм обратился к Путину с желанием приехать в РФ как амбассадор мира
17 апреля 2025, 00:11

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: кадр видео Instagram* @jcvd)

Культовый актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением стать амбассадором мира и посетить Россию. Видеообращение с его словами опубликовала журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.
«Мир — в моде. Война — нет», — гласит запись под постом.
Жан-Клод Ван Дамм – бельгийский актер, каскадер и режиссер. За плечами у звезды около полусотни проектов, а наибольшую популярность ему принесли боевики. Ван Дамм владеет пятью видами боевых искусств, а также пробовал силы в роли сценариста и постановщика боевых сцен во множестве фильмов. На данный момент ему 64 года.

Жан-Клод Ван Дамм в молодости (Фото: кадр видео Instagram* @jcvd)

Ван Дамм в обращении вспомнил о встрече с российским лидером в 2010 году в Сочи, где актер случайно задел ботинок президента. Тот легонько стукнул в ответ, и Ван Дамм решил поразвлечься, так что продолжил «игру». По словам актера, Путин тогда остановил его намеренный жест, назвав его плохой приметой.



«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул. (...) Поговорим. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — объявил звезда.
Жан-Клод Ван Дамм (Фото: Instagram* @jcvd)

В завершение Ван Дамм поблагодарил Путина и отправил воздушный поцелуй ему и России.

«Мы любим Вас. (...) Спасибо большое и огромный поцелуй России, Путину и его семье!», — с улыбкой закончил Жан-Клод Ван Дамм.
Читайте также:

«Где секс – там украинка»: с кем Жан-Клод Ван Дамм изменял жене и почему запрещал любовнице от него рожать

Лука Сафронов после затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника

«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней

*Запрещенная в России экстремистская организация
#актёр
#сочи
#telegram
#путин
#спорт
#счастье
#мир
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лука Сафронов после затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника
Лука Сафронов заявил, что похудел более чем на 100 килограммов
16 апреля 2025, 23:41

Лука Сафронов (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Сильно похудевший Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, после долгого затишья впервые появился на публике на похоронах Паши Техника. Он заявил, что сбросил более 100 килограммов благодаря новой методике.
Пианист отметил, что 8 килограммов жира ему «отрезали» во время абдоминопластики, но главную роль в похудении сыграл целый комплекс методик, который он пока не готов раскрывать.
«Я худею давно и по новому методу. Благодаря ему я потерял уже более 100 килограммов. Но мне для идеального веса нужно сбросить еще 15-20 килограммов. Я на пути к этой цели. <…> Это целый комплекс методик, которые я применяю. Он, можно сказать, мой, индивидуальный. Честно говоря, не хочу озвучивать его, пока не добьюсь поставленной цели», — поделился Сафронов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем врач-эндокринолог компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала из-за чего может развиться ожирение. В разговоре с RT врач перечислила переедание, недостаток активности, генетический фактор, энкдокринные заболевания и прием некоторых препаратов. По ее словам, бороться с ожирением нужно обязательно под контролем врача, так как оно может привести к болезням сердца, сахарному диабету, подагре и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Пронина добавила, что в зависимости от телосложения пациента можно диагностировать ожирение при помощи двух параметров — индекса массы тела и объема талии.
«Окружность талии свидетельствует об ожирении, если превышает 94 см у мужчин и 80 см у женщин. ИМТ, который указывает на ожирение, больше или равен 30. Этот параметр можно рассчитать следующим образом: ИМТ = вес в килограммах разделить на рост в квадрате», — поделилась специалист.
Читайте также:

«Патриотика никому не нужна»: Лоза прошелся по депутату Останиной

Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за «шикарной погоды»

Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб
#комплекс
#врач
#компании
#приём
#рост
#заболевания
#ожирение
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Патриотика никому не нужна»: Лоза прошелся по депутату Останиной
Певец Лоза об инициативе Останиной: патриотические песни никому не нужны
16 апреля 2025, 23:29

Юрий Лоза (фото: YouTube/@yuryloza2021)

Патриотические песни никому не нужны, так как их не пропускают в теле- и радиоэфиры, а многие артисты не получают за них никаких денег. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза, комментируя слова депутата Госдумы Нины Останиной о том, что патриотизм не должен быть платным, а песни о Великой Отечественной должны исполняться «от души».
В беседе с «Татар-информом» он добавил, что в 2024 году на Грушинском фестивале запретили исполнять песни патриотического характера.
«Я знаю очень много артистов, которые вообще ничего не получают за свои патриотические песни. И много артистов пишет патриотические песни. Однако эти песни никому не нужны, потому что никто их не крутит ни по ящику, ни по радио, вообще нигде и никак, никто не проявляет никакой инициативы. В прошлом году на Грушинском фестивале даже на центральной площадке запретили петь патриотику», — возмутился Лоза.
Композитор отметил, что если организаторы оплачивают концерты исполнителей патриотических песен за свой счет, то это их «полное право». В случае, если выступление происходит за счет бюджетных средств, подчеркнул он, то вопросы должны возникать к чиновникам, которые эти деньги выделяют.
«Им там нечем заняться, они придумывают себе какую-то ерунду и на всех одновременно валят все это. Я тоже артист, и у меня много патриотических песен. Дальше что? Мое мнение такое: если она (Останина — прим. ред.) собирается заняться делом, пусть займется делом, а не ерундой какой-то», — заключил Лоза.
Читайте также:

«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал

«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино

Юрий Лоза назвал Киркорова трусом и снова набросился на Клаву Коку
#деньги
#радио
#композитор
#мнение
#право
#счёт
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за «шикарной погоды»
Самойлова выбралась с детьми на пикник вместо школы
16 апреля 2025, 20:50

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер Оксана Самойлова иногда позволяет детям прогуливать школу. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых. На первом видео Самойлова сидит с детьми в машине.
«Мы школу прогуляли, погода шикарная слишком», — подписала она.
На другом кадре знаменитость уже на природе. Модель отмечает, что «пахнет счастьем и весной». Третий кадр звезда подписала коротко: «Вайб», на нем семья уже расположилась за импровизированным столом.

«На эти выходные у нас уборка территории, идем собирать мусор», — говорит Самойлова детям.
Атмосферу отдыха дополняет солнце и кукареканье петухов.

Читайте также:

«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной

Продюсер Вольтов сомневается в решении Юры Борисова заключить контракт в Голливуде
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#дети
#семья
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не обходится без препаратов»: раскрыта правда о здоровье Надежды Кадышевой
KP.RU: Кадышева не обходится без лекарств и не читает новостей
16 апреля 2025, 20:31

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Надежда Кадышева в свои 65 лет не читает новости, чтобы не волноваться. Как пишет KP.RU, женщина не обходится без медицинских препаратов. По словам экс-невестки Кадышевой, сейчас все активно обсуждают «тяжелую болезнь» народной артистки. При этом концертные организаторы говорят, что слухи о проблемах со здоровьем певицы весьма преувеличены.
«Естественно, что в 65 лет не обходится без необходимых медицинских препаратов, назначенных на фоне хронических заболеваний. Но слухи о «плачевном состоянии» Кадышевой преувеличены», — сказано в материале.
Семья исполнительницы ее бережет, да и сама Надежда Никитична не смотрит соцсети во избежание стресса. Более того, знаменитости не могут дозвониться посторонние и нарушить ее покой. Обозреватели отмечают, что родственники по женской линии в семье Кадышевой имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего рано уходили из жизни.

Читайте также:

Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб

«Чуть проголодалась»: DAVA показал свой поход в магазин для беременной Мари Краймбрери

«Это профнепригодность»: режиссер «Склифа» прокомментировала скандал с Кристиной Асмус
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате