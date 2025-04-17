«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)
Певец Алексей Чумаков с улыбкой рассказал о ссорах с женой Юлией Ковальчук на премии «Прорыв года 2025» от Moda topical. В интервью с журналистами он пошутил, назвав себя «абьюзером и деспотом», а Юлю — «жертвой», которая мирится первой.
«Мы нормальные обычные люди. Достаточно долго вместе живем, любит друг друга. Конечно, случаются моменты каких-то разногласий», — начала отвечать Ковальчук на вопрос «Super.ru» о спорах.Супруги признались, что ссорятся, как все, и могут покричать или не говорить друг с другом день-два. Хотя Юлия заявила, что муж преувеличивает — лично она не помнит, чтобы они оба отмалчивались больше часа о какой-то проблеме.
Алексей с иронией заметил, что Юлия чаще делает шаг к примирению, ведь он в их отношениях главный «монстр».
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)
«Кто мирится первый? Ну, наверное, чаще Юля. Я же абьюзер, я же монстр, деспот. Конечно же жертва всегда этим занимается (делает шаги к примирению). Коей и является Юля в нашей семье», — сказал он.За шутками пары чувствуется тепло их отношений, которые длятся уже много лет. Супруги явно наслаждаются возможностью посмеяться над слухами: Чумаков объяснил, что такое «абьюз», поддразнивая хейтеров, которые считают его мастером в этом. Ведь, по словам некоторых людей в Сети, он осуществляет над любимой все типы насилия: «физическое, моральное и финансовое».
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Алексей также затронул и тему дружбы между мужчиной и женщиной, упомянув Фрейда. По его мнению, влечение между представителями разного пола неизбежно.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)
«Всему всегда во главе стоит сексуальность — и это нормально. Когда мужчина впервые видит женщину, он в любом случае воспринимает её как объект влечения. Сексуального или духовного. Это не связано с дружбой. Дружба — это не вопрос влечения. Дружба — это вопрос человеческой самоотверженности», — указал он.Юлия согласилась с этим мнением.
По словам пары, могут быть рабочие отношения, может быть «косвенная дружба» (например, если общаешься с подругами жены или друзьями мужа). Но крепких платонических отношений без подтекста между незнакомыми девушкой и парнем сформироваться не может. Если они видятся впервые и никак не связаны даже по знакомым, то их «дружба» скорее всего имеет элемент влечения.
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Мария Моисеева