«Надо застолбить»: Анастасия Решетова раскрыла правду о своей свадьбе с Абрамяном
Анастасия Решетова сообщила, что свадьба с Абрамяном пройдёт в закрытом формате
Модель Анастасия Решетова заявила, что не станет превращать свадьбу в представление. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Безфильтров».
Решетова встречается с бизнесменом Арой Абрамяном и согласилась выйти за него замуж. Однако она не планирует пышное торжество.
«Просто сейчас уже ощущаю себя в семейной жизни так, будто много лет там нахожусь. Скорее всего, это будет закрытое мероприятие для нас и самых близких людей. Без большого количества публикаций. Я выбираю сдержанный образ», — пояснила Анастасия.Она добавила, что жених ведёт непубличный образ жизни и тоже хочет тихую свадьбу.
«Даже когда я выкладывала фотографию с помолвкой, то, на самом деле, не спешила это делать. Но это была его идея, мол, надо застолбить было, чтобы все знали», — отметила модель.Решетова добавила, что публикация фото с обручения успокаивает её, поскольку отсекает внимание других мужчин.