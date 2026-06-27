«Надо застолбить»: Анастасия Решетова раскрыла правду о своей свадьбе с Абрамяном

27 июня 2026, 21:53

Анастасия Решетова сообщила, что свадьба с Абрамяном пройдёт в закрытом формате

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова заявила, что не станет превращать свадьбу в представление. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Безфильтров».





Решетова встречается с бизнесменом Арой Абрамяном и согласилась выйти за него замуж. Однако она не планирует пышное торжество.

«Просто сейчас уже ощущаю себя в семейной жизни так, будто много лет там нахожусь. Скорее всего, это будет закрытое мероприятие для нас и самых близких людей. Без большого количества публикаций. Я выбираю сдержанный образ», — пояснила Анастасия.

«Даже когда я выкладывала фотографию с помолвкой, то, на самом деле, не спешила это делать. Но это была его идея, мол, надо застолбить было, чтобы все знали», — отметила модель.