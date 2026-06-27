«Гулять и тусоваться»: Стас Пьеха сделал неожиданное признание об учёбе в школе

27 июня 2026, 20:56

Певец Стас Пьеха признался, что не любил учиться в школе

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих школьных годах. Артист признался, что не блистал в учёбе и мечтал только о прогулках. Об этом сообщает «МУЗ-ТВ».





Певец признался, что учиться в школе ему абсолютно не нравилось.

«Мне хотелось гулять, тусоваться. Не было гаджетов, то есть целый город был в моём распоряжении. И ещё родители всегда были на гастролях, я был предоставлен сам себе», — поделился Пьеха.

«Хоть этот чувак и странный, но у него необычный тембр и очень необычная подача», — вспомнил Пьеха свою первую встречу с продюсером.