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«Тяни деньги с родственников»: Боня перекрыла дочери доступ к банковским картам

Виктория Боня выгнала дочь из шоу из-за пропусков съёмок и крупных расходов
Виктория Боня и Анджелина Смерфит (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Блогер Виктория Боня уволила свою дочь Анджелину из реалити-шоу и лишила её всех карт. Подросток пропускала съёмки, но при этом тратила крупные суммы. Об этом Боня написала в личном блоге.



Виктория объявила дочери, что та больше не участвует в шоу.

«Больше я её просить не буду ни о чём. Анджелина любит тратить денежки, а тратит она недетские деньги. В день по сто пятьдесят евро тратит», — заявила блогер.
Она уточнила, что не против расходов, но ждёт от дочери ответственности.
«Я не против, хочешь тратить деньги — окей, не проблема. Ну тогда делай что-то для этого. Я вчера к ней подхожу: надо снять видео про скорочтение. А она мне: «Ой, я плохо выгляжу, я не готова», — рассказала модель.
Телеведущая предупредила, что если ситуация повторится, она «закроет эту лавочку». Но Анджелина нашла обходной путь — бабушка выдала ей тысячу евро на мелкие расходы. Дочь заявила матери, что в любом случае сможет достать деньги, даже без участия в шоу. Боня парировала: «Тяни со всех родственников, а не только с меня».

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Ольга Щелокова

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