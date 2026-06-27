«Тяни деньги с родственников»: Боня перекрыла дочери доступ к банковским картам

27 июня 2026, 20:47

Виктория Боня выгнала дочь из шоу из-за пропусков съёмок и крупных расходов

Виктория Боня и Анджелина Смерфит (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Блогер Виктория Боня уволила свою дочь Анджелину из реалити-шоу и лишила её всех карт. Подросток пропускала съёмки, но при этом тратила крупные суммы. Об этом Боня написала в личном блоге.





Виктория объявила дочери, что та больше не участвует в шоу.

«Больше я её просить не буду ни о чём. Анджелина любит тратить денежки, а тратит она недетские деньги. В день по сто пятьдесят евро тратит», — заявила блогер.

«Я не против, хочешь тратить деньги — окей, не проблема. Ну тогда делай что-то для этого. Я вчера к ней подхожу: надо снять видео про скорочтение. А она мне: «Ой, я плохо выгляжу, я не готова», — рассказала модель.