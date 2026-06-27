«Тяни деньги с родственников»: Боня перекрыла дочери доступ к банковским картам
Виктория Боня выгнала дочь из шоу из-за пропусков съёмок и крупных расходов
Блогер Виктория Боня уволила свою дочь Анджелину из реалити-шоу и лишила её всех карт. Подросток пропускала съёмки, но при этом тратила крупные суммы. Об этом Боня написала в личном блоге.
Виктория объявила дочери, что та больше не участвует в шоу.
«Больше я её просить не буду ни о чём. Анджелина любит тратить денежки, а тратит она недетские деньги. В день по сто пятьдесят евро тратит», — заявила блогер.Она уточнила, что не против расходов, но ждёт от дочери ответственности.
«Я не против, хочешь тратить деньги — окей, не проблема. Ну тогда делай что-то для этого. Я вчера к ней подхожу: надо снять видео про скорочтение. А она мне: «Ой, я плохо выгляжу, я не готова», — рассказала модель.Телеведущая предупредила, что если ситуация повторится, она «закроет эту лавочку». Но Анджелина нашла обходной путь — бабушка выдала ей тысячу евро на мелкие расходы. Дочь заявила матери, что в любом случае сможет достать деньги, даже без участия в шоу. Боня парировала: «Тяни со всех родственников, а не только с меня».