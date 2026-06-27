«Быть честным невыгодно»: Анну Цуканову-Котт выгнали из реалити-шоу «Мастер игры»
Цуканова-Котт покинула «Мастер игры» после решающего голоса Михаила Терехина
Анна Цуканова-Котт выбыла из реалити-шоу «Мастер игры» по итогам третьего выпуска. Об этом сообщает VOICE.
В испытании участники играли в «крокодила». Александр Тарасов (T-killah) и Верещагин решили убирать «светлых», но ошибочно причислили Полину Диброву к «тёмным».
Цуканова-Котт назвала их коалицию стадом и призвала игроков выходить из неё, пообещав по миллиону рублей каждому, если она окажется «тёмной». Голоса разделились поровну: семь против Анны и семь против Полины.
«Я была очень близка к победе, но, к сожалению, быть честным на этом проекте невыгодно, выгодно — примкнуть к сильной коалиции и действовать в рамках сильных», — заявила после вылета актриса.Голос Михаила Терехина решил её судьбу — он высказался против актрисы, и она покинула проект.