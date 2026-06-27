«Быть честным невыгодно»: Анну Цуканову-Котт выгнали из реалити-шоу «Мастер игры»

27 июня 2026, 21:11

Цуканова-Котт покинула «Мастер игры» после решающего голоса Михаила Терехина

Анна Цуканова-Котт (Фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)

Анна Цуканова-Котт выбыла из реалити-шоу «Мастер игры» по итогам третьего выпуска. Об этом сообщает VOICE.





В испытании участники играли в «крокодила». Александр Тарасов (T-killah) и Верещагин решили убирать «светлых», но ошибочно причислили Полину Диброву к «тёмным».



Цуканова-Котт назвала их коалицию стадом и призвала игроков выходить из неё, пообещав по миллиону рублей каждому, если она окажется «тёмной». Голоса разделились поровну: семь против Анны и семь против Полины.

«Я была очень близка к победе, но, к сожалению, быть честным на этом проекте невыгодно, выгодно — примкнуть к сильной коалиции и действовать в рамках сильных», — заявила после вылета актриса.