Женщина держала приёмных детей в клетках «как животных», морила голодом и избивала
В Техасе суд приговорил 53-летнюю Сьюзан Рэй Хелтон к 20 годам тюрьмы за жестокое обращение с приёмными детьми. Как сообщает издание Mirror, женщина получила срок по четырём пунктам обвинения в причинении тяжкого вреда несовершеннолетним.
Следователи установили, что фигурантка месяцами держала двоих подростков в самодельных клетках, морила их голодом и избивала. В качестве наказания 14-летнюю девочку и 13-летнего мальчика помещали в конструкции из детских ворот на срок до трёх недель.
Потерпевшие рассказали, что Хелтон била их ремнём и лишала еды за попытки взять продукты на кухне. Сама обвиняемая объяснила такие меры желанием предотвратить «воровство продуктов».
При этом медицинское обследование подтвердило у подростков тяжёлое истощение: за пять лет жизни в семье их вес увеличился лишь на несколько килограммов. Другие приёмные дети подтвердили, что именно эти двое чаще всего подвергались наказаниям.
