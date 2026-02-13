Женщина держала приёмных детей в клетках «как животных», морила голодом и избивала

13 февраля 2026, 18:33

В Техасе приёмную мать приговорили к 20 годам за заключение детей в клетки

Фото: Istock/Eni Dwi Astuti

В Техасе суд приговорил 53-летнюю Сьюзан Рэй Хелтон к 20 годам тюрьмы за жестокое обращение с приёмными детьми. Как сообщает издание Mirror, женщина получила срок по четырём пунктам обвинения в причинении тяжкого вреда несовершеннолетним.