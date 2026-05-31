Надувная лодка с людьми перевернулась на Ангаре, ребёнка унесло течением
В Иркутске произошёл несчастный случай на воде: надувная лодка с людьми перевернулась на реке Ангара. В результате происшествия один человек погиб, ребёнка унесло течением, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, после опрокидывания лодки находившиеся поблизости люди смогли вытащить из воды троих пострадавших. Отмечается, что все они находились без спасательных жилетов.
Один из спасённых впоследствии не пришёл в сознание и скончался.
Ребёнка, находившегося в лодке, спасти не удалось — его унесло сильным течением вниз по реке. В настоящее время его поисками занимается специализированный спасательный отряд.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
