Подросток утонул в алтайской реке прямо на глазах у братьев
В Алтайском крае подросток погиб, пытаясь переплыть реку Алей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
Трагедия произошла днем 30 мая. По данным следствия, трое братьев без разрешения взрослых отправились купаться на реку. Во время купания один из подростков попытался переплыть водоем, однако начал тонуть. Братья, находившиеся рядом, пытались оказать ему помощь, но спасти его не удалось.
В настоящее время тело несовершеннолетнего разыскивается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.
