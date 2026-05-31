Сценарист «Счастливы вместе» признался в убийстве экс-участника «Дома 2», но с оговоркой

31 мая 2026, 10:43

Сценарист Берестовой назвал самообороной убийство экс-участника «Дома-2» Лукина

В Москве рассматривается уголовное дело об убийстве бывшего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Обвиняемый по делу — сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой — признал вину, однако настаивает, что действовал в условиях самообороны. Об этом он заявил в ходе судебного разбирательства с участием присяжных.





По версии следствия, в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе между мужчинами произошел конфликт, который завершился гибелью Лукина. По материалам дела, потерпевшему было нанесено более 50 ножевых ранений в область шеи, груди и живота.



Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в марте 2026 года, и дело рассматривается по существу.



Станислав Берестовой утверждает, что конфликт начался после бытовой ссоры во время распития алкоголя. По его словам, напряжение между ним и Лукиным возникло после просьбы потерпевшего занять деньги, а затем усилилось на фоне агрессивного поведения гостя.



Обвиняемый заявил, что после серии конфликтов и физической стычки он оказался в ситуации, которую воспринял как угрозу жизни. По его словам, потерпевший якобы напал на него с ножом.





«Я говорил ему: "Остановись, хватит". Он шел на меня как зомби с фразой — "убью"», — приводит его показания сторона защиты.