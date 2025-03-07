Надзирательницу приговорили к тюрьме за оральный секс с заключенным

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Британскую тюремную надзирательницу приговорили к 21 месяцу заключения за интимную связь с осуждённым грабителем. По данным Daily Mail, 26-летняя Кэти Эванс вступала в запретные отношения с Дэниелом Браунли с марта по ноябрь 2020 года, включая оральный секс.
За этот период она провела с заключенным около 140 телефонных разговоров, в ходе которых просила называть себя «королевой».
Судья отметил, что женщина, имеющая малолетнюю дочь, стала жертвой манипуляций опытного грабителя из-за своей незрелости. Это, вкупе с материнством, повлияло на сокращение срока для девушки с двух лет до 21 месяца.
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«Вы общались на постоянной основе, некоторые звонки длились очень долго. Между вами и преступником наблюдалась интимная, в которой Вы наслаждались доминантной ролью», — обвиняли тюремщицу в суде.Расследование началось после того, как Эванс похвасталась «запретной» связью перед бывшим коллегой, а также призналась в передаче секретной информации о тюрьме и управлении деньгами заключённого, включая 113 тысячу рублей Браунли от продажи наркотиков.
Судья отметил, что женщина, имеющая малолетнюю дочь, стала жертвой манипуляций опытного грабителя из-за своей незрелости. Это, вкупе с материнством, повлияло на сокращение срока для девушки с двух лет до 21 месяца.
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Мария Моисеева