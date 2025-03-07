Надзирательницу приговорили к тюрьме за оральный секс с заключенным

Британскую тюремную надзирательницу приговорили к 21 месяцу заключения за интимную связь с осуждённым грабителем. По данным Daily Mail, 26-летняя Кэти Эванс вступала в запретные отношения с Дэниелом Браунли с марта по ноябрь 2020 года, включая оральный секс.