«Наелся на всю жизнь»: Пенсионер блуждал в лесу Кировской области больше недели и питался одними грибами

21 сентября 2026, 17:13

87-летний пенсионер из Кировской области потерялся в лесу и 8 дней ел одни грибы

Фото: istockphoto/oska25

В Кировской области волонтеры и охотники обнаружили 87-летнего Вячеслава Королева, пропавшего в лесу 13 сентября. Пожилой мужчина провел в чаще восемь суток, питаясь исключительно сырыми грибами. Об этом РИА Новости сообщила дочь пенсионера Ольга Атнагулова.





По словам родственницы, мужчина уехал за грибами утром 13 сентября и не вернулся. Его автомобиль нашли только 15 сентября, однако самого пенсионера долгое время не могли отыскать. В поисковой операции, организованной отрядом «Лиза Алерт», участвовали кинологи и беспилотники с тепловизорами. Добровольцы пешком прошли более 128 километров.





«Сегодня утром папа откликнулся на голоса искавших его людей и вышел из леса. Восемь дней он кружил между деревьями, ходил по болотам и питался одними сырыми грибами», — рассказала Ольга.

«Ночью было очень холодно, его колотило, но он много ходил», — добавила дочь.