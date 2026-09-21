«Наелся на всю жизнь»: Пенсионер блуждал в лесу Кировской области больше недели и питался одними грибами
87-летний пенсионер из Кировской области потерялся в лесу и 8 дней ел одни грибы
В Кировской области волонтеры и охотники обнаружили 87-летнего Вячеслава Королева, пропавшего в лесу 13 сентября. Пожилой мужчина провел в чаще восемь суток, питаясь исключительно сырыми грибами. Об этом РИА Новости сообщила дочь пенсионера Ольга Атнагулова.
По словам родственницы, мужчина уехал за грибами утром 13 сентября и не вернулся. Его автомобиль нашли только 15 сентября, однако самого пенсионера долгое время не могли отыскать. В поисковой операции, организованной отрядом «Лиза Алерт», участвовали кинологи и беспилотники с тепловизорами. Добровольцы пешком прошли более 128 километров.
«Сегодня утром папа откликнулся на голоса искавших его людей и вышел из леса. Восемь дней он кружил между деревьями, ходил по болотам и питался одними сырыми грибами», — рассказала Ольга.По ее словам, Вячеслав Николаевич — опытный походник, однако в этот раз его подвел компас, который реагировал на старые рудники и указывал неверное направление. Мужчина не взял с собой спички, так как планировал вернуться домой в течение часа. На третий день он потерял нож. Первые два дня пенсионер ничего не ел, после чего начал питаться сырыми грибами, а воду пил из водоемов, встречавшихся на пути.
«Ночью было очень холодно, его колотило, но он много ходил», — добавила дочь.Когда мужчина вышел к волонтерам и охотникам, его осмотрели врачи скорой помощи. Медики измерили давление, уровень сахара в крови и сделали кардиограмму. Показатели оказались в норме, и пенсионера отпустили домой.
Сам Вячеслав Королев в беседе с агентством пошутил, что за время вынужденного поста «избавился от всех болезней и теперь здоров как бык». Он также заявил, что «грибов наелся на всю оставшуюся жизнь», и пообещал больше не ходить в лес в одиночку.