Подольские волонтёры привезли медикаменты 81-летней женщине
Члены подольского отделения движения «Волонтёры Подмосковья» навестили 81-летнюю местную жительницу Валентину Николаеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребята привезли женщине нужные ей лекарства и бинты. Помощь растрогала женщину до слёз.
«Вдруг такое счастье — откликнулись волонтёры. Какие молодцы, я даже не ожидала, что может такое быть внимание. Я очень-очень благодарна и счастлива», — сказала Валентина Николаева.«Волонтёры Подмосковья» помогают всем, кто в этом нуждается. И в первую очередь это инвалиды первой и второй групп, а также участники специальной военной операции и члены их семей.
О том, как стать один из «Волонтёров Подмосковья», написано на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов размещены на официальном портале движения.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.