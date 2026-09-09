Достижения.рф

Подольские волонтёры привезли медикаменты 81-летней женщине

оригинал Фото: медиасток.рф

Члены подольского отделения движения «Волонтёры Подмосковья» навестили 81-летнюю местную жительницу Валентину Николаеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Ребята привезли женщине нужные ей лекарства и бинты. Помощь растрогала женщину до слёз.

«Вдруг такое счастье — откликнулись волонтёры. Какие молодцы, я даже не ожидала, что может такое быть внимание. Я очень-очень благодарна и счастлива», — сказала Валентина Николаева.
«Волонтёры Подмосковья» помогают всем, кто в этом нуждается. И в первую очередь это инвалиды первой и второй групп, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

О том, как стать один из «Волонтёров Подмосковья», написано на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов размещены на официальном портале движения.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

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