Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

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Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего наемника из Латвии Юриса Юрашса, который принимал участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Латвийский наемник заочно обвиняется по статьям «Участие наемника в вооруженном конфликте» и «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ». Мужчина объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Согласно информации следствия, с сентября 2022 года по июнь текущего года Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии, за что в дальнейшем получил вознаграждение. Также весной 2022 года он размещал лживые сведения о действиях российских войск.
Уточняется, что уголовное дело в отношении Юрашса направлено в Верховный суд ДНР.
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Согласно информации следствия, с сентября 2022 года по июнь текущего года Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии, за что в дальнейшем получил вознаграждение. Также весной 2022 года он размещал лживые сведения о действиях российских войск.
Уточняется, что уголовное дело в отношении Юрашса направлено в Верховный суд ДНР.
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Екатерина Коршунова