В Петербурге сменившая пол мигрантка решила выйти замуж и обратилась в суд РФ

Фото: istockphoto/AMilkin
Мигрантка из Петербурга, ставшая по паспорту мужчиной в 2021 году, решила выйти замуж и обратилась в суд, чтобы ЗАГС вернул исходные данные, сообщила глава объединенной судебной пресс-службы Дарья Лебедева в Telegram-канале. Уроженка Таджикистана сейчас является «Игнатом» и имеет гражданство РФ.
«В будущем я планирую выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно», — цитирует заявительницу Лебедева.
По словам мигрантки, она испытывала трудности в плане социализации в «мужской гендерной роли», при этом никаких хирургических вмешательств не было.
«Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении: исправить Игната на Игнис, еще фамилию и отчество, ну и пол с мужского на женский», — добавила представитель пресс-службы судов.Ранее сообщалось, что суды получили сообщения про минирование, правоохранители сейчас проводят проверку.
Читайте также:
В Татарстане 11-летний школьник съел шаурму и умер
Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
В Москве осудят мужчину, который развратил двух 12-летних школьниц
Никита Кротов