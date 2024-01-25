«Нафтогаз Украины» подвергся мощной кибератаке

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На корпорацию «Нафтогаз Украины» совершена масштабная кибератака. Об этом сообщает компания в своем Телеграм-канале.
«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании», — сообщили в организации.Отмечается, что официальный сайт и колл-центр сейчас не работают. Информацию о сроках восстановления работы компания предоставит позже.
Помимо этого, нарушения в работе зафиксированы в украинской информационной системе «Шлях», которую применяют в работе пограничные службы. Об этом сообщили в «Укртрансбезпеке». О причинах сбоя информацию не сообщали.
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