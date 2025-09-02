58-летний опытный альпинист пропал в горах российского региона
Опытный альпинист пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае и вынужден проводить уже третью холодную ночь в горах, пишет Mash.
58‑летний гид Сергей Мельников, в послужном списке которого подъём на один из самых опасных восьмитысячников — Аннапурну I, 29 августа вышел с двумя клиентами на Черничную тропу. На следующий вечер он прислал сообщение, что группа ночевала в горах — причём без спальников. Через сутки гости вернулись в Красную Поляну без Мельникова и сообщили, что гид устал и не смог спуститься.
Сейчас Мельников проводит третью ночь без запасов воды и еды — ночёвки не входили в его планы. По предварительной версии, ночью он мог сбиться с маршрута. Сотрудники МЧС вместе с кинологами продолжают поиски.
Перед этим сообщалось о шансе на спасение альпинистки Натальи Наговициной.
