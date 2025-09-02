58-летний опытный альпинист пропал в горах российского региона

02 сентября 2025, 15:07

Mash: Опытный альпинист Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае

Фото: istockphoto/sezer66

Опытный альпинист пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае и вынужден проводить уже третью холодную ночь в горах, пишет Mash.