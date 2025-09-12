Находчивый житель Новомосковского вернул хозяевам сбежавшего попугая Тварюшу
Попугай жако по имени Тварюша улетел из дома в Новомосковском и заблудился. Уникальную для региона птицу жители могли наблюдать два дня.
«Пернатый вылетел из клетки 9 сентября рядом с коттеджным посёлком «Бристоль». Сын хозяина Тварюши переносил того из уличного вольера домой, и клетка открылась. Жако оказался на свободе. Сначала семья сама искала крылатого питомца, но позже стало понятно, что без помощи не обойтись», – сообщает Telegram-канал Baza.Спустя два дня Тварюшку стали замечать в соседнем жилом комплексе сначала вместе с голубями, а затем одного на балконах домов. Когда птица залетела на детскую площадку, её заметил прохожий и пригласил посидеть у себя на руке. Попугай согласился. Вскоре его передали хозяевам.
Как рассказали в семье, на воле пернатый ослаб из-за голода. Теперь он отдыхает и набирается сил.
По данным Telegram-канала, цена такого питомца начинается от 80 тыс. рублей.