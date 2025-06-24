В Томской области водитель «Газели» без прав сбил четырехлетнего мальчика
В поселке Зональная Станция в Томской области водитель «Газели» без прав сбил четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Тридцатиоднолетний водитель, не имевший прав на управление транспортными средствами, ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика», — передает ведомство.
В результате происшествия у ребенка зафиксирован перелом основания черепа. В связи с травмой мальчика госпитализировали в больницу.
Прокуратура к своему сообщению прикрепила видео. На нем видно как мальчик находится в присутствии взросолого мужчины. По всей видимости, он является отцом ребенка. Мужчина пытался остановить «Газель» перед инцидентом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.