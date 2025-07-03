В российском городе тела трех пропавших нашли в выгребной яме

03 июля 2025, 16:13

В Белгороде мужчина убил трех соседей и спрятал тела в выгребной яме

Фото: iStock/blinow61

В Белгороде задержан 33-летний мужчина по обвинению в расправе над тремя соседями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу областного следкома.