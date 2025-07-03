В российском городе тела трех пропавших нашли в выгребной яме
В Белгороде задержан 33-летний мужчина по обвинению в расправе над тремя соседями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу областного следкома.
Все началось с того, что в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении отца. По ее словам, он перестал выходить на связь почти месяц назад, 6 июня. Как выяснилось, пропавший снимал комнату в частном доме. В тот же день исчезли еще два жильца — мужчина и женщина.
По версии следствия, к преступлению причастен сосед пропавших, который из неприязни расправился с ними, после чего спрятал тела в выгребной яме уличного туалета.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК: «Убийство двух и более лиц». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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