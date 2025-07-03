В Петербурге задержали извращенца, снимавшего порно с восьмилетней девочкой
В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в съемке и распространении детской порнографии. По данным АН «Оперативное прикрытие», его жертвой стала восьмилетняя девочка.
Мужчину задержали 2 июля возле его дома на юге города. Возбуждено уголовное дело. Кем пострадавшая приходится подозреваемому, не сообщается.
Известно, что он работает на предприятии, производящем бортовое и навигационное оборудование.
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