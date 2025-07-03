В Казани мужчина набросился на пенсионера и выкрикнул фразу «Аллах акбар!» - видео

03 июля 2025, 16:19

В Казани мужчина схватил за горло пенсионера с фразой «Аллах акбар!»

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Казани мужчина набросился на пенсионера и крикнул: «Аллах акбар!» Инцидент попал на видео, которое есть в распоряжении телеграм-канала «Жесть Казани».





На кадрах мужчина в жилете рабочего, возможно, мигрант, просит сидевшего на скамейке перед домом пожилого человека пустить его в подъезд. Не получив внятного ответа, он подходит к пенсионеру и хватает его за горло.

«Аллах акбар!» — кричит он.

«Ты дурак, что ли?» — спрашивает его пенсионер.