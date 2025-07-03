В Казани мужчина набросился на пенсионера и выкрикнул фразу «Аллах акбар!» - видео
В Казани мужчина схватил за горло пенсионера с фразой «Аллах акбар!»
В Казани мужчина набросился на пенсионера и крикнул: «Аллах акбар!» Инцидент попал на видео, которое есть в распоряжении телеграм-канала «Жесть Казани».
На кадрах мужчина в жилете рабочего, возможно, мигрант, просит сидевшего на скамейке перед домом пожилого человека пустить его в подъезд. Не получив внятного ответа, он подходит к пенсионеру и хватает его за горло.
«Аллах акбар!» — кричит он.Через несколько секунд он отпускает мужчину.
«Ты дурак, что ли?» — спрашивает его пенсионер.Затем между ними завязывается диалог, содержание которого неизвестно из-за плохого качества звука. Запись была сделана камерой домофона.
Ранее в Санкт-Петербурге активисты «Русской общины» задержали мигранта за попытку надругаться над несовершеннолетней. Во время задержания мужчина утверждал, что 16-летняя девочка сама передала ему записку с предложением вступить с ним в интимную связь.