«Нахожусь в зоне СВО»: жену бизнесмена Портнягина задержали за налоговые махинации

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Сотрудники полиции в Москве задержали супругу основателя бизнес-клуба Club 500, блогера и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Правоохранители приехали к нему домой ранним утром. В жилище Портнягина был произведен обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и сборов.
Портнягин также сообщил, что в настоящее время он находится в зоне СВО на Украине, но о целях своей поездки подробностей не привел. Он добавил, что сегодня же оплатит все задолженности. Предприниматель выразил надежду на то, что в ближайшее время его супругу отпустят домой.
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