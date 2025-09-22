У бросившей дочь в отеле Таиланда россиянки подозревают помутнение рассудка
В Таиланде продолжается расследование по делу 34-летней Эрики Владыко, которая восемь дней назад оставила свою маленькую дочь в гостиничном номере в Бангкоке и исчезла. По информации SHOT, у женщины подозревают помутнение рассудка.
Отмечается, что россиянка не осознаёт происходящее вокруг и отказывается идти на контакт даже с матерью, прилетевшей из России специально, чтобы забрать внучку.
Очевидцы отмечают, что, несмотря на странное поведение, Эрика была абсолютно трезва – алкоголь могла употребить в очень небольшом количестве, наркотики исключают. В хостеле, где её нашли спустя восемь дней, женщина проживала одна и не проявляла признаков внешнего воздействия.
Сегодня заканчивается срок её тайской визы, однако продлить её Эрика не может из-за своего состояния и текущих обстоятельств. Местная прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить все детали.
Знакомые и родственники надеются на скорейшее восстановление здоровья женщины и воссоединение ребёнка с семьёй.
