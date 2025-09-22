У бросившей дочь в отеле Таиланда россиянки подозревают помутнение рассудка

22 сентября 2025, 10:20

Фото: iStock/fizkes

В Таиланде продолжается расследование по делу 34-летней Эрики Владыко, которая восемь дней назад оставила свою маленькую дочь в гостиничном номере в Бангкоке и исчезла. По информации SHOT, у женщины подозревают помутнение рассудка.