Найденные мёртвыми в квартире в Петербурге три сестры были дочерьми иерея

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Три сестры, обнаруженные в своей квартире в Санкт-Петербурге, оказались дочерьми иерея. Он около десяти лет служил настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Карелии.
Знакомые обратили внимание, что некоторое время назад женщины отдалились от семьи, передаёт «Фонтанка.ру». Нежелание общаться распространялось в том числе и на мать, которая приносила им продукты и делилась пенсией. Порой доходило до того, что на её звонок в дверь сёстры отвечали бранью.
В последнее время все три женщины стали отказываться от пищи. К медикам они не обращались, предпочитая лечиться гомеопатическими методами. О смерти сестёр сообщил в полицию их 25-летний брат. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, когда он в последний раз если не видел, то хотя бы слышал родственниц.
По предварительным оценкам, мёртвые тела пролежали в квартире несколько недель. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
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В последнее время все три женщины стали отказываться от пищи. К медикам они не обращались, предпочитая лечиться гомеопатическими методами. О смерти сестёр сообщил в полицию их 25-летний брат. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, когда он в последний раз если не видел, то хотя бы слышал родственниц.
По предварительным оценкам, мёртвые тела пролежали в квартире несколько недель. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
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Александр Бойцов