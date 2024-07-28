В Красноармейске возле сауны обнаружили тело убитой девочки-подростка

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В Саратовской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела 14-летней девочки возле сауны в городе Красноармейск. Об этом сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
По установленным данным, тело подростка было обнаружено местными жителями возле сауны, расположенной в центре города, в ночь на воскресенье. Предварительно, смерть школьницы носит насильственный характер.
В ведомстве отметили, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства смерти девочки и устанавливают причастных к убийству. Одним из подозреваемых является 19-летний парень, он задержан.
Ранее тело убитого подростка было обнаружено возле автобусной остановки в Улан-Уде. После поимки подозреваемого в убийстве оказалось, что мужчина принял юношу за любовника своей девушки, после чего напал на него с электрошокером и ножом. Найти злоумышленника помогли школьницы, знакомые с погибшим. Их наградили за проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления.
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В ведомстве отметили, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства смерти девочки и устанавливают причастных к убийству. Одним из подозреваемых является 19-летний парень, он задержан.
Ранее тело убитого подростка было обнаружено возле автобусной остановки в Улан-Уде. После поимки подозреваемого в убийстве оказалось, что мужчина принял юношу за любовника своей девушки, после чего напал на него с электрошокером и ножом. Найти злоумышленника помогли школьницы, знакомые с погибшим. Их наградили за проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления.
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Лариса Кочеткова